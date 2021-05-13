ДНР почтила память погибших в Казани. Украина отказалась

13.05.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

В центре Донецка у стелы «Россия» в сквере на площади Ленина почтили память погибших во время нападения террориста на учеников казанской гимназии № 175.

Об этом сообщает официальный сайт Общественного движения «Донецкая Республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Донецкие общественники, Народная дружина, правозащитники, сотрудники администрации и жители города, несмотря на непогоду, принесли к стеле цветы и игрушки и зажгли свечи в память о погибших.

«В такие минуты кажется, что мир сошел с ума. Немыслимо, чтобы в XXI веке гибли мирные жители, дети. Хочу пожелать семьям погибших и пострадавших крепости духа и сил для того, чтобы справиться с этим горем», – сказал руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов.

Кроме того, глава ДНР Денис Пушилин также выразил слова соболезнования от себя и от имени всех жителей республики.

«Мы разделяем скорбь всех, кого коснулась эта ужасная трагедия. Соболезнуем вместе с народом Российской Федерации. Сочувствуем и сопереживаем всем пострадавшим во время теракта и желаем им скорейшего выздоровления», – написал Пушилин в своём Telegram-канале.

Позже, комментируя трагедию, Алексей Муратов отметил молчание со стороны Киева и добавил, что данный теракт в очередной раз вскрыл всю гниль нынешнего политического режима Украины.

«Неважно, как вы относитесь к той или иной стране, но гибель детей – это всегда ужасно. И тот факт, что Зе-власть на Украине решила не комментировать это событие, очень печален. Некоторые чиновники, может быть, и хотели бы выразить сострадание семьям погибших и пострадавших в ходе теракта, но страх перед меньшинством превыше адекватного мышления большинства», – написал Муратов в своём блоге.

При этом он отметил, что удивляться здесь нечему, поскольку «предводитель «слуг» Владимир Зеленский, по сути, – коллега казанского террориста», ведь он так же беспощадно убивает мирное население Донбасса, не жалея ни стариков, ни детей.

«Трагедия в Казани – это боль каждого из нас. Выражаю глубокие соболезнования семьям, родным и близким погибших. Сил вам, чтобы пережить это горе… Донбасс скорбит вместе с Казанью», – заключил общественник.