26.06.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Сюжет дня
Просмотров:

ДНР почтила память убитого украинскими террористами лидера


Сегодня, в день рождения первого главы ДНР Александра Захарченко, в донецком Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось памятное мероприятие.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Почтить его память пришли его родители Владимир Николаевич и Тамара Федоровна Захарченко, глава ДНР Денис Пушилин, председатель правительства Александр Ананченко, председатель Народного совета Владимир Бидёвка, руководители министерств, а также многие другие чиновники, общественные деятели и сотни жителей республики.

Они возложили цветы к бюсту Героя Республики и почтили его память минутой молчания.


«Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота. Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом расцвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед республикой.

Он был настоящим во всем, без лжи и лицемерия. Он успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства. Наша задача – воплотить в жизнь все то, что он не успел», – сказал Пушилин.

Напомним, Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Активный участник событий 2014 года. После референдума о независимости ДНР стал военным комендантом Донецка, а позже – заместителем министра внутренних дел.

С августа 2014 года замещал должность председателя Совета министров ДНР. 2 мая того же года победил на выборах главы республики. В феврале 2015 года на первом съезде общественного движения «Донецкая Республика» единогласно был избран председателем движения.

Александр Захарченко трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Его тело предано земле с воинскими почестями на городском кладбище «Донецкое море».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть