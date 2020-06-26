ДНР почтила память убитого украинскими террористами лидера

26.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня, в день рождения первого главы ДНР Александра Захарченко, в донецком Парке культуры и отдыха им. Ленинского комсомола на территории мемориального комплекса «Аллея Героев» состоялось памятное мероприятие.

Об этом сообщили в пресс-службе руководителя Донецкой Народной Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Почтить его память пришли его родители Владимир Николаевич и Тамара Федоровна Захарченко, глава ДНР Денис Пушилин, председатель правительства Александр Ананченко, председатель Народного совета Владимир Бидёвка, руководители министерств, а также многие другие чиновники, общественные деятели и сотни жителей республики.

Они возложили цветы к бюсту Героя Республики и почтили его память минутой молчания.

«Сегодня, в день рождения Александра Владимировича Захарченко, мы собрались, чтобы почтить память настоящего героя, друга, патриота. Его жизнь оборвалась подлым терактом в самом расцвете сил, в самом начале осуществления тех амбициозных планов, которые он ставил перед собой, перед республикой.

Он был настоящим во всем, без лжи и лицемерия. Он успевал быть первым и на передовой, и в деле государственного строительства. Наша задача – воплотить в жизнь все то, что он не успел», – сказал Пушилин.

Напомним, Александр Владимирович Захарченко родился 26 июня 1976 года в Донецке. Активный участник событий 2014 года. После референдума о независимости ДНР стал военным комендантом Донецка, а позже – заместителем министра внутренних дел.

С августа 2014 года замещал должность председателя Совета министров ДНР. 2 мая того же года победил на выборах главы республики. В феврале 2015 года на первом съезде общественного движения «Донецкая Республика» единогласно был избран председателем движения.

Александр Захарченко трагически погиб 31 августа 2018 года в результате террористического акта в центре Донецка. Его тело предано земле с воинскими почестями на городском кладбище «Донецкое море».