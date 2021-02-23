ДНР под украинскими обстрелами отмечает День защитника Отечества

23.02.2021, Донецк, Вадим Москаленко

Новости Украины

В ДНР в честь Дня защитника Отечества почтили память героев Великой Отечественной войны, которые в 1943 году освобождали Донбасс от немецко-фашистских захватчиков.

Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая Республика», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В мероприятии приняли участие председатель Народного Совета ДНР Владимир Бидёвка, руководитель Центрального исполкома ОД «ДР» Алексей Муратов, глава администрации города Донецка, секретарь МО ОД «ДР» Алексей Кулемзин, депутаты НС ДНР, ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, активисты ОД «ДР», а также представители молодежных организаций и жители города.

Торжества состоялись на Театральной площади Донецка – там общественники возложили букеты цветов на могилы генерал-лейтенанта, члена Военного совета Южного фронта Кузьмы Гурова и гвардии полковника, командира 32-й гвардейской танковой бригады Франца Гринкевича.

«Для всех жителей Донбасса этот праздник является символом патриотизма, отваги, стойкости и служения Отчизне. Защита Отечества всегда была священным долгом наших предков и является святой обязанностью каждого из нас.

Выражаю слова особой благодарности представителям поколения Победителей – ветеранам Великой Отечественной войны, героям подполья и труженикам тыла, которые подарили нам жизнь, свободу и задали правильные жизненные ориентиры. Низкий Вам поклон!

На Вас равнялись воины-интернационалисты в годы Афганской войны. Эстафету мужества приняли и защитники Донбасса, которые с 2014 года находятся на страже рубежей Донецкой Народной Республики» – сказал Алексей Муратов.

Завершилось мероприятие торжественным возложением цветов – алых гвоздик – к могилам освободителей Донбасса, постаменту у бюста Франца Гринкевича и памятной доске у танка Т-34, который стоит на могиле Кузьмы Гурова.

Жителей Донецкой народной республики также поздравил с праздником руководитель государства Денис Пушилин.

«Этот праздник олицетворяет славу и доблесть военнослужащих, подвиги ветеранов Великой Отечественной войны, неразрывную связь поколений воинов. Он стал поистине всенародным и объединяет всех людей, которые с честью и достоинством служат интересам Донецкой Народной Республики – как на передовой, так и в тылу.

Но прежде всего это праздник наших военнослужащих, 23 февраля – по праву их день! В столь непростое время нет задачи важнее, чем обеспечить безопасность страны и ее граждан. Ваш ратный труд требует отваги, самоотверженности и беззаветной преданности Родине. Народ Донбасса гордится своими защитниками!

В этот праздничный день желаю жителям Донецкой Народной Республики мира, успехов и крепкого здоровья! Пусть вас радует каждый день, согревают своим теплом родные и близкие, сбываются все мечты», – отметил Пушилин.

Отметим, что даже в этот праздничный день украинская сторона продолжает обстреливать Донбасс. Так, украинские военнослужащие с начала текущих суток выпустили четыре 82-мм мины по району населённого пункта Старомихайловка, а также обстреляли его из крупнокалиберного пулемета. Об этом сообщили в пресс-службе НМ ДНР.

«В результате обстрела повреждены ДВА дома по адресам: ул. Артема 12 и ул. Комарова 57», – говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ выпустили 4 гранаты из АГС в сторону посёлка Гнутово, и обстреляли из стрелкового оружия село Спартак.