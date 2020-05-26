ДНР полностью вычеркнула гривну из своей налоговой системы

26.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Сегодня парламентарии Донецкой Народной Республики внесли изменения в налоговое законодательство, которыми отменяется уплата отдельных сборов в гривне и закрепляется статус российского рубля как денежной единицы ДНР.

Об этом сообщил сайт Народного Совета ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Изменения в Закон «О налоговой системе» направлены на обеспечение единства правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» с положениями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие данных изменений соответствует избранному курсу на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Также внесены изменения в статью 161 Закона ДНР «О налоговой системе», устанавливающие фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах. Данные изменения обусловлены тем, что, согласно положениям Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке ДНР», денежной единицей в Республике является российский рубль.

Кроме того, в в статью 251 Закона ДНР «О налоговой системе» внесены соответствующие изменения, исключающие украинскую гривну из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы.

Напомним, что ДНР официально перешла на российский рубль еще в сентябре 2015 года.