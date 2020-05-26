26.05.2020, Донецк, Сергей Вредников
 
Донбасс, Политика, Украина, Финансы, Экономика
Просмотров:

ДНР полностью вычеркнула гривну из своей налоговой системы


Сегодня парламентарии Донецкой Народной Республики внесли изменения в налоговое законодательство, которыми отменяется уплата отдельных сборов в гривне и закрепляется статус российского рубля как денежной единицы ДНР.

Об этом сообщил сайт Народного Совета ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Изменения в Закон «О налоговой системе» направлены на обеспечение единства правовых норм Закона ДНР «О налоговой системе» с положениями действующего законодательства Донецкой Народной Республики, регулирующими особенности оплаты сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, а также особенности правоотношений в сфере обращения денежной единицы ДНР», – говорится в сообщении.

Отмечается, что принятие данных изменений соответствует избранному курсу на гармонизацию законодательства ДНР с законодательством Российской Федерации.

Также внесены изменения в статью 161 Закона ДНР «О налоговой системе», устанавливающие фиксированные ставки сбора за транзит, продажу, вывоз отдельных видов товаров в российских рублях, ранее подлежавших оплате в украинских гривнах. Данные изменения обусловлены тем, что, согласно положениям Закона ДНР «О Центральном Республиканском Банке ДНР», денежной единицей в Республике является российский рубль.

Кроме того, в в статью 251 Закона ДНР «О налоговой системе» внесены соответствующие изменения, исключающие украинскую гривну из перечня законных средств платежа, в которых фиксируются и уплачиваются соответствующие налоги и сборы.

Напомним, что ДНР официально перешла на российский рубль еще в сентябре 2015 года.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть