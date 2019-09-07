ДНР празднует 76-ю годовщину освобождения от фашизма

07.09.2019, Донецк, Александр Гусар

В Донецкой Народной Республике на мемориальном комплексе Саур-Могила прошли торжественные мероприятия, посвящённые 76-й годовщине освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Почтить подвиг отцов и дедов, освободивших Донбасс от «коричневой чумы», традиционно приехали как руководители государства, так и простые жители республики, которых собралось более пяти тысяч.



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Выступая на митинге, глава ДНР Денис Пушилин отметил, что 76 лет назад оборона именно этого легендарного кургана стала переломным моментом в освободительном движении Донбасса.

«Так получилось, что именно с этого момента началось изгнание немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на кровопролитные бои и огромное количество погибших, это всё же была Победа, принёсшая свободу Донбассу. Наш священный долг помнить героизм и подвиг наших дедов и прадедов освободивших во время Великой Отечественной Войны нашу землю», – заявил глава республики.

Участница «Военно-патриотического движения «Молодая Гвардия – Юнармия» Алина Юмашова отметила, что этот день вызывает в сердце каждого жителя края смешанные чувства.

«Восьмого сентября День освобождения Донбасса. С этого момента прошло уже 76 лет, и эта дата вызывает в сердце каждого радость и горе, счастье и боль, и великую гордость за свой народ его мужество и героизм», – подчеркнула девушка.

После торжественного митинга собравшиеся поднялись к мемориальному комплексу и возложили цветы к вечному огню.

Один из участников праздничного мероприятия, житель Дебальцево Виктор Гончаров рассказал историю своего отца, фронтовика, защищавшего Донбасс, который был объявлен погибшим, но вернулся с войны и дожил до девяноста лет.

«Для меня этот праздник – праздник вдвойне, потому что вся моя родня была на войне и освобождала нашу землю от фашистской заразы. Мой отец значился погибшим в сорок первом году, в августе месяце, и мать получила похоронку в сорок третьем, уже после освобождения Донбасса, а он в сорок четвёртом пришёл с войны раненый, но живой. Так и остался значиться в книге памяти погибших воинов по Луганской области», – рассказал Виктор Гончаров.