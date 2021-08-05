ДНР присоединится к Всероссийской зарядке

05.08.2021, Донецк, Сергей Вредников

Глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей республики присоединиться к Всероссийской зарядке 7 августа.

Соответствующий видеоролик Пушилин опубликовал на своём Telegram-канале, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Донецкая Народная Республика, равно как и вся Россия – за здоровый образ жизни. Присоединяемся к Всероссийской зарядке», – призвал глава ДНР.

Отметим, акция стартует в Донецке 7 августа в 10 утра в парке Щербакова.

Так, по словам и. о. руководителя Народной дружины ДНР Владимира Тараненко, в спортивном фестивале «Зарядка_РФ» в режиме онлайн примут участие порядка 1500 жителей ДНР, ЛНР и РФ.

Решение провести фестиваль было принято ещё в прошлом марте, однако в связи с режимом повышенной готовности, введенным для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, мероприятие перенесли на период окончания карантинных мер.