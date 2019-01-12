ДНР признана регионом России на уровне КВН

12.01.2019, Донецк, Валентин Филиппов

Глядя на них, понимаешь, за что эта война. Это первое поколение, повзрослевшее уже в Донецкой Народной Республике. Они свободны, ироничны и дружелюбны. Чувство юмора заменило им инстинкт самосохранения. Они обычные русские студенты. Такие, какими и должны быть нормальные студенты. Они влюбляются, спорят и играют в КВН. И то, что это у них получается, то, что международное КВН-сообщество принимает их на равных, означает, что их психика не повреждена нацисткими теориями и политическим психозом. Команда КВН «Амстердам» из столицы ДНР города Донецка уже во второй раз принимает участие в зимнем Международном Фестивале КВН в Сочи. Представляет она там именно Донецкую Народную Республику, что, по сути, является признанием Республики в КВН-движении СНГ.

Об особенностях общения с украинскими ровесниками в различных сферах, о сложностях признания документов об образовании, и о цензуре в главной студенческой игре, обозревателю ПолитНавигатора Валентину Филиппову рассказала администратор команды КВН «Амстердам» Анастасия Миллиган.

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Валентин Филиппов: Настя, здравствуйте!

Анастасия Миллиган: Здравствуйте.

Валентин Филиппов: Я Вас поздравляю с попаданием на Международный Фестиваль КВН в Сочи. Это первый раз, когда команда Донецкой Народной Республики отправляется на фестиваль в Сочи?

Анастасия Миллиган: Нет. Это не первый раз. Спасибо за поздравления. В течение трёх лет команды Донецкой Народной Республики ездили на фестиваль в Сочи. Команда КВН «Амстердам» едет уже второй раз. Это наш второй КиВиН. И в целом, Донецкая Народная Республика способствует тому, что бы команды попадали в Сочи. Проходят они, естественно, сами, вне зависимости от того, какое государство представляют. А государство уже как-то способствует.

Валентин Филиппов: Хотя бывших кавээнщиков не бывает, но я настолько бывший, что помню, когда команду Азербайджана и команду Армении старались развести, чтоб они не оказались в одном зале, в одном помещении, в одном городе. И даже был случай, когда обе эти команды стали чемпионами Высшей Лиги КВН, потому, что обе вышли в финал, а в финале их сводить побоялись, и решили дать чемпионство и тем, и другим.

Скажите, Ваши встречи с командами с Украины на фестивале в Сочи, они проходят спокойно? Нет никаких протестов со стороны украинских команд в связи с вашим присутствием?

Анастасия Миллиган: Никогда не сталкивались с такими протестами. И на различных других фестивалях и мероприятиях, где присутствуют делегации разных стран, а украинская делегация, она, зачастую в России присутствует, как иностранная, мы в целом никогда с такими проблемами не сталкивались. С какой-то враждебностью, отрицанием, порицанием.

Валентин Филиппов: То есть, вы на мероприятиях в России не как иностранная команда?

Анастасия Миллиган: Я имела в виду – делегация. Когда в принципе ездят на какие-то конференции или фестивали. Делегации Республик, они никогда не являются иностранными. То есть, мы приезжаем в гости, но не как иностранцы. Получается так.

Валентин Филиппов: То есть, на таком уровне, молчаливо вы уже признаны частью России.

Анастасия Миллиган: Ну, на научном уровне, на уровне юмора, нас всегда радушно принимают.

Валентин Филиппов: Я смотрел ваши выступления, мне очень понравилось, у меня неожиданный вопрос. У вас что, напрочь отсутствует цензура? Вам разрешены все темы? Все темы зрителем воспринимаются нормально?

Вам не могут сказать: «Вы Украину упомянули, а они убийцы»?

Вот то, что сейчас на Украине происходит, а у вас абсолютное отсутствие цензуры?

Анастасия Миллиган: Нет. Так сказать невозможно. В ДНР есть две лиги. И у каждой лиги есть своя редакторская группа. Как в любой другой лиге, на любых других играх, она вырезает какой-то материал. И каждая команда с этим сталкивается. Вырезают материал на различные темы, но не в зависимости от темы. Ну, если это не смешно.

Валентин Филиппов: Ну, «не смешно», это обязательно должна быть цензура. Потому, что если командам КВН дать говорить всё то, что они считают смешным, то получится очень грустно.

Анастасия Миллиган: Ну, по крайней мере, не телевизионно.

Валентин Филиппов: Ну, да.

Анастасия Миллиган: Цензура – она присутствует. Есть же чёрный юмор. Есть белый юмор. Вот если мы играем в сторону белого юмора, и это смешно, и не обидно, даже если не рассматривать ваш пример, что Украина убийцы, то наоборот. А вы, наверное, из-за шутки про Петра Порошенко взяли.

Валентин Филиппов: Нет. Я её даже не слышал. Я просто подумал, что ваши ровесники на Украине не всегда могут так проводить время так безцензурно. Этот ура-патриотизм и национализм, он довлеет.

Анастасия Миллиган: У них – да. В том то и проблема. Я была бы плохой руководитель, если бы я не смотрела и не сравнивала. И я понимаю, насколько у них идёт политическое подавление в сторону всего. В сторону творчества, в сторону науки, в сторону учёбы. Где-то идёт подавление, где-то возвышение. Патриотизм, и так далее. Это не есть правильно. Когда ты ставишь определённый лейбл и делаешь большую ставку, и начинаешь играть на это «надо», а не «нравится», то это входит в рамки, в которые входить не должно.

Валентин Филиппов: Я обратил внимание, на Большом КВН выстраивается по принципу одного лидера. Все остальные резонёры. На сцене появляется лидер, начинает угнетать всех остальных, остальные являются мебелью, они кивают, кривляются, а он расцветает. Да?

А у вас какой-то коллективный КВН. У вас есть лидеры. Я насчитал три-четыре человека. Очень сильных. Но при этом игра у вас коллективная. Вы не поднимаете одного за счёт другого.

Это чисто стиль Донбасса? Или вы решили вернуть всё на свои места в Большом КВН?

Анастасия Миллиган: Вероятно, это вернуть на свои места. Ну и за счёт того, что в команде есть четыре конкретных игрока на сцене, и каждый индивидуален. Я говорю не потому, что всех их очень люблю. Просто они индивидуальны по своей игре. По образу, который «заходит» зрителю. Соответственно, из четырёх выделить кого-то одного? Это даже смотреться будет по-другому. Их же четыре, а не четырнадцать.

Нужно играть качеством. Ну и нужно индивидуальность проявлять, что бы эти образы оставались узнаваемы в дальнейшем.

Валентин Филиппов: Ну и раз вы заговорили о молодёжи, о том, что в России вы не чувствуете себя за границей, как ситуация среди студентов? Как перспективы? Учёба, работа, дипломы, которые не признают на Украине и не понятно, где признают?

Извините, это не кавээновский вопрос.

В этом направлении какая-то движуха существует?

Анастасия Миллиган: Конкретно по дипломам?

Валентин Филиппов: Ну, вот вы закончите ВУЗ. Институт – не школа, в десять лет не закончишь. Но, однажды вы его закончите. Даже играя в КВН.

Анастасия Миллиган: Вот. Я уже бакалавр. Четвёртый курс. В этом году я его закончу.

Валентин Филиппов: Ну, это бакалавр. Потом магистр. Что с этим дипломом делать? Как адаптироваться в Большой Мир?

Анастасия Миллиган: Хорошее слово «адаптироваться». Оно подходит. На Украине наши дипломы не действительны. У меня и аттестат местного образца, который я должна подтвердить на Украине, к примеру. Аттестат об окончании школы, он точно так же не признаётся, и с ним я не поступлю на Украине.

В России наши дипломы учитываются, не сказать «признаются», а учитываются по определённым программам. «Соотечественник» и так далее. В том же Донецком Национальном Университете, в котором я учусь, есть ряд студентов, которые закончили четыре года бакалавра и с дипломом ДНР поступили в ряд ВУЗов России в Ростове, Белгороде, Москве и кто-то в Казани даже. Такая возможность, естественно, есть. Главное – за неё взяться.

Валентин Филиппов: Это вы такая молодая, что вы школу закончили уже в ДНР.

Анастасия Миллиган: Я первый выпуск, который закончил школу с аттестатом ДНР.

Валентин Филиппов: И аттестат ДНР, и диплом будет ДНР.

Анастасия Миллиган: Да. Я уникальна.

Валентин Филиппов: Сейчас таких поколений будет всё больше.

Анастасия Миллиган: Будет. Но я первая.

Валентин Филиппов: Ну, я хотел ещё пожелать победы. Попасть в гала-концерт. Пусть в трансляцию не вставят, но в гала-концерт. Но если в гала-концерт, то пусть и в трансляцию. И если туда вставят, то пусть возьмут в Лигу.

Анастасия Миллиган: Вот! Спасибо, будем стараться. Развиваться. К этому сколько лет и идём.

Валентин Филиппов: И вы привыкли. Стреляют. А вы играете

Анастасия Миллиган: Ну, над головами пули не свистят по степи.

Валентин Филиппов: Ну, удачи и победы. Ещё раз покажите, что там на груди.

Анастасия Миллиган: Показываю!

Валентин Филиппов: Вау, всё, стоп-кадр!

Анастасия Миллиган: На связи!