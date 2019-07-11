ДНР продолжит курс на интеграцию с Россией

11.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

Выполнение Украиной всех пунктов Минских соглашений неосуществимо на практике.

Об этом в интервью «Известиям» заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Издание обратило внимание, что Донецк и Луганск никогда не подвергали сомнению Минские соглашения, которые не подразумевают существования суверенных ДНР и ЛНР.

«Получается в случае выполнения Украиной всех пунктов «Минска-2» Донецк откажется от идеи собственного государства? Или же Минские соглашения нуждаются в корректировке?», – поинтересовались журналисты.

«Когда вы предполагаете, что будет «в случае выполнения Украиной всех пунктов «Минска-2», вы сами верите в то, что такое осуществимо? Зеленский до сих пор не отдал приказа о прекращении огня, а это первый — первый! – пункт Минских соглашений. Наоборот, после смены президента соседней страны мы на себе ощущаем военную эскалацию с ее стороны. С момента заключения второго Минского соглашения прошло 4,5 года. Мы не могли не развиваться всё это время и ждать, когда же Украина соизволит перейти к выполнению комплекса мер», – сказал глава ДНР.

Он также заметил, что взаимодействие с Россией будет продолжаться дальше.

«Мы не откажемся от курса на интеграцию с Российской Федерацией, при этом мы против пересмотра «Минска-2». Кто-то видит в этом противоречие, а кто-то – искусство возможного. Геополитика – это ведь айсберг, многое скрыто от глаз. Поэтому очевидная логика «если… то…» чаще всего не работает», – резюмировал Пушилин.