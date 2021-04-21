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21.04.2021, Москва, Максим Карпенко
 
День Победы, Дзен, Донбасс, Политика, Украина
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ДНР проведет победный марш освободителей

Новости Украины

В День Побед, 9 мая в ДНР состоится масштабный автопробег.

Об этом в своем блоге заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Муратова, планируется, что в автопробеге примут участие несколько тысяч автомобилей. В ДНР, в отличие от соседней Украины, где после госпереворота 2014 года началась новая националистическая история, чествуют подвиг советского солдата в годы Великой Отечественной войны.

«С оружием в руках мы отстояли историю Отечества, свою свободу и право славить героев, сокрушивших фашизм. Поэтому каждый год, в унисон с Большой Россией мы громко отмечаем самый главный и священный праздник – День Победы.

В прошлом году за два дня нам удалось собрать больше тысячи машин для проведения Автопробега Победы. В 76-ю годовщину со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне Автопробег состоится вновь!

Дорогие земляки, давайте прикрепим на окна своих автомобилей фотографии победителей и триумфальной колонной проедем по главным улицам столицы ДНР. Начало в 15:00. Для регистрации в Автопробеге Победы звоните на горячую линию: 45045. На Автопробеге-2021 мы должны собрать десятки тысяч машин! Это будет победный марш наших освободителей, ушедших в Вечность. Владельцам самых лучших тематически оформленных машин Общественное Движение «Донецкая Республика» подарит знамя Победы.

Я горжусь вами, донбассовцы, за вашу смелость и решительность. Вы – достойные продолжатели своих легендарных дедов! Уверен, что вместе мы проведём масштабнейший Автопробег Победы! И пусть украинские жители, которые обязательно увидят это грандиозное действо через соцсети и Интернет, задумаются над тем, чего их лишили так называемые евроинтеграторы!

Под видом фантика «манящей Европы» украинцы получили горькую пилюлю оккупации. И только погнав антинародных властей из Украины и воссоединившись с Большой Россией, украинское население реабилитируется перед своими легендарными предками и сможет вновь без страха расправы бандеровцев громко праздновать Великий День Победы», – написал Муратов.


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