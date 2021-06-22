ДНР сделала серьёзный шаг навстречу интеграции с РФ

22.06.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

Жителям ДНР, получившим паспорта РФ или подающим документы на российское гражданство, можно будет оформить СНИЛС и зарегистрироваться на Едином портале государственных услуг в местной миграционной службе без посещения соответствующих центров в Ростовской области.

Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он отметил, что ежедневно количество российских граждан в ДНР увеличивается, интеграционные процессы между Донбассом и Россией усиливаются, а жители республики всё активнее вовлекаются в политическую и общественную жизнь РФ.

«Мы нацелены, прежде всего, на то, чтобы граждане Российской Федерации, проживающие на территории ДНР, могли пользоваться соответствующими государственными услугами. К ним относятся механизмы поддержки семьи, материнства и детства, оформления различных документов, выплат и льгот, социальной помощи, предусмотренной российским законодательством, возможность участия в выборах и многое другое. В этой связи вопросы получения СНИЛС и регистрации на Едином портале государственных услуг (ЕПГУ) являются крайне востребованными для многих жителей Республики, однако для большинства из них процедуры остаются затруднительными в виду необходимости личного посещения российских многофункциональных центров», – написал Пушилин.

По его словам, с целью оказания содействия жителям ДНР, имеющим российское гражданство, были разработаны механизмы, позволяющие упростить процедуру получения СНИЛС и регистрации на ЕПГУ.

«Теперь возможность подачи таких заявлений есть у каждого. Для этого необходимо лично обратиться в отделения миграционной службы МВД ДНР при подаче комплекта документов на получение российского гражданства либо подать заявления отдельно в случае наличия российского гражданства. Кроме того, подача соответствующих заявлений будет возможна в момент получения российского паспорта, а также, как и ранее, в случае личного посещения многофункциональных центров Ростовской области. На базе государственных и общественных организаций указанной категории граждан будет организована помощь в регистрации на ЕПГУ», – сообщил глава ДНР.