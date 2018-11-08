ДНР тоже готовит санкции – будет большая интрига

08.11.2018, Донецк, Михаил Рябов

Врио главы ДНР Денис Пушилин издал указ «О применении специальных экономических санкций», согласно которому Совмин республики должен подготовить список физлиц и фирм, в отношении которых будут введены ограничения.

Об этом сообщает официальный сайт Республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Санкционный список в ДНР вызовет не меньший интерес, нежели аналогичный документ, недавно опубликованный в России.

По списку будет видно, кто из украинских олигархов, которым был запрещен въезд в Донецк при Александре Захарченко, оказался «реабилитирован» после смены власти в ДНР.

Напомним, что ранее Совмин ДНР сообщил о подписании договора по «социально-экономическому партнерству» с ЗАО «Внешторгсервис» (ВТС) – коммерческой структурой, которую связывают с беглым украинским олигархом Сергеем Курченко. Его неоднократно в СМИ называли «кошельком семьи Виктора Януковича». При Захарченко Курченко в ДНР был объявлен персоной нон-грата.