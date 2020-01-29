ДНР все глубже интегрируется в Россию

29.01.2020, Донецк, Сергей Вредников

Донбасс остаётся верным сделанному в 2014 году выбору, а процессы экономической, социальной и культурной интеграции республик с РФ с каждым годом только расширяются и углубляются.

Об этом «ПолитНавигатору» заявил руководитель Центрального исполкома ОД «Донецкая Республика» Алексей Муратов.

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«По данным Главного управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации, около 280 тысяч жителей Донецкой и Луганской Народных Республик смогли в 2019 году получить российское гражданство.

Исторический выбор, который был сделан народом Донбасса в 2014 году на фоне государственного переворота в Украине, определил вектор дальнейшего развития. Он стал фундаментом и стержнем нашей борьбы, определил перспективы развития.

Общественное Движение «Донецкая Республика», как ведущая политическая сила в ДНР, считает своим долгом всестороннее содействие реализации воли граждан жить в дружной семье братских народов Русского мира. «Наш выбор – Россия!» – не просто лозунг ОДДР, но руководство к действию.

Процессы экономической, социальной и культурной интеграции с Российской Федерацией в последние годы только расширяются и углубляются. Возможность получения паспорта РФ – один из ключевых шагов на этом пути, имеющий большое политическое и гуманитарное значение, восстанавливает права наших граждан, которые были ущемлены вследствие отсутствия международного признания и блокады со стороны Украины. Он демонстрирует неизменность и приверженность руководства страны выбранному народом курсу», – отметил Муратов.

Также он рассказал, как различные общественные организации ДНР помогают людям получать российские паспорта и способствуют интеграции в целом.

«Следует отметить, что в осуществлении этой заветной мечты жителям прифронтовых населенных пунктов Донецкой Народной Республики содействует благотворительный фонд «Рука помощи», который уже оплатил первым 100 из них государственную пошлину для получения паспорта России. Всего за месяц с начала действия соответствующей программы поддержки поступило более 1000 заявок.

Со своей стороны, Общественное Движение «Донецкая Республика» также оказывает все возможное содействие в реализации исторического выбора народа Донбасса. Благодаря этому с каждым днем мы становимся все ближе и ближе к воплощению этой светлой мечты – возвращению нашей Большой Родины», – подчеркнул общественник.