ДНР задействуют в послевоенном восстановлении Сирии
Металлурги и машиностроители ДНР приняли участие в международной выставке, посвященной послевоенному восстановлению Сирии, – «Rebuild Syria».
Мероприятие проходило в Дамаске с 17 по 21 сентября и собрало представителей 35 стран, среди которых были Россия, Китай, Индия, Белоруссия, Сербия, Венесуэла, а также европейцев из Германии, Франции, Италии и т.п.
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Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«На выставке в Дамаске были продемонстрированы возможности основных отраслей промышленности нашего государства – металлургии, машиностроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства.
Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Также посетители выставочного стенда ДНР интересовались особенностями получения высшего профессионального образования в вузах Республики.
Уверен, что участие делегации ДНР в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества», – отметил глава республики Денис Пушилин.
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