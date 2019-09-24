ДНР задействуют в послевоенном восстановлении Сирии

24.09.2019, Дамаск, Владимир Гладков

Металлурги и машиностроители ДНР приняли участие в международной выставке, посвященной послевоенному восстановлению Сирии, – «Rebuild Syria».

Мероприятие проходило в Дамаске с 17 по 21 сентября и собрало представителей 35 стран, среди которых были Россия, Китай, Индия, Белоруссия, Сербия, Венесуэла, а также европейцев из Германии, Франции, Италии и т.п.

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Об этом сообщили в пресс-службе общественного движения «Донецкая республика», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На выставке в Дамаске были продемонстрированы возможности основных отраслей промышленности нашего государства – металлургии, машиностроения, пищевой промышленности, сельского хозяйства.

Представителей сирийского бизнеса и зарубежных компаний привлекла продукция, выпускаемая рядом наших предприятий. Также посетители выставочного стенда ДНР интересовались особенностями получения высшего профессионального образования в вузах Республики.

Уверен, что участие делегации ДНР в международной выставке в Сирии станет отправной платформой для расширения внешнеэкономического сотрудничества», – отметил глава республики Денис Пушилин.