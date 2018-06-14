14.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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ДНР запустила реализацию договорённостей по безопасности Донецкой фильтровальной станции

Несмотря на нежелание Киева выполнять взятые на себя обязательства, представителям ДНР удалось достичь договорённостей по обеспечению безопасности в районе Донецкой фильтровальной станции.

Об этом рассказал полномочный представитель ДНР на переговорах в Минске Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Повестка была схожей по основным вопросам. В «нормандском формате» было три основных вопроса, так эти три вопроса «перекочевали» в Контактную группу и подгруппы: установление статус-кво на участках, где было проведено разведение сил, Петровское и Золотое, разведение сил в районе Станицы Луганской и «формула Штайнмайера», от которой Украина всячески открещивается. Они это делают, потому что после такого шага будут предприниматься конкретные шаги, а Украина к этому не готова. Нужны политические и сверхполитические решения, потому что Украина уже не субъект, а объект для принятия тех или иных решений», – сказал он.

По словам полпреда ДНР, сейчас уже выполняются договорённости, благодаря которым будет устранена угроза исчезновения питьевой воды в Донецке.

«Номером один шёл вопрос о Донецкой фильтровальной станции. Сейчас этот вопрос ушёл. Сейчас идет практическая реализация тех решений и договоренностей об обеспечении безопасности, чтобы Донецкая фильтровальная станция работала в полном объеме и безопасность была обеспечена. Сейчас, к сожалению, нельзя говорить обо всех аспектах, но есть понимание, что на данный момент тенденции являются удовлетворительными», – отметил Денис Пушилин.