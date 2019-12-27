27.12.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Война, Донбасс, Политика, Украина
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ДНР жестко ответит на украинские обстрелы под елочку

Впервые с начала конфликта в Донбассе его участники могут закончить год без подписания праздничного перемирия.

Такое мнение в комментарии «Московскому комсомольцу» высказал глава Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

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Он не считает, что сегодня в Донбассе стали стрелять как-то особенно ожесточенно, отмечая, что, «по ощущениям, агрессия соответствует уровню последних двух лет».

«Пока никаких договоренностей о перемирии на новогодние праздники между Киевом, ДНР и ЛНР подписано не было, но, возможно, что-то еще появится. Вместе с тем впервые с начала войны Донбасс может уйти на каникулы без соглашения хотя бы о временном прекращении огня. Сказать конкретнее невозможно, так как на переговорах в Париже команда Зеленского прямо заявила, что не может контролировать ситуацию на линии соприкосновения. В связи с этим они отказались подписывать хотя бы протокол о намерениях прекратить обстрелы», – сказал эксперт.

По его словам, аналогичным образом ситуация сложилась и на переговорах в Минске.

«Вероятность того, что новогодние праздники будут омрачены обстрелами, остается очень высокой. Да и в целом устойчивого перемирия не удастся добиться до тех пор, пока к власти в Киеве не придут люди, способные взять под контроль свои вооруженные силы и страну в целом. Естественно, в ДНР будут отвечать. Терпеть обстрелы — такой установки нет и быть не может. Никто не станет отсиживаться, пока их будут утюжить из тяжелой артиллерии. Ответ будет адекватным», – резюмировал Денисов.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в минувшую субботу под Донецком завязался ожесточенный бой с применением тяжелой артиллерии.

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