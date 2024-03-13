До 1 мая без денег США коррумпированная Украина обрушится как карточный домик – экс-офицер ВС США

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Без денег и оружия США на Украине начнется паника и обрушение системы. Произойти это может еще до 1-го мая, поскольку стиль США – выстраивать системы управления, подобно карточному домику.

Об этом в интервью американскому телеведущему и блогеру Эндрю Наполитано заявил бывший офицер морской пехоты США Мэтью Хо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Однако, у России, по мнению Хо, нет намерений брать под контроль всю территорию Украины, ввязываясь в бои наподобие тех, что шли в годы Второй мировой войны.

«Если Конгресс не примет решение по этим деньгам, есть реальный шанс, что на Украине может начаться паника, точно так же, как при банкротстве банка, эта паника, где этот карточный домик начинает рушиться – это такая коррумпированная система, это еще один аспект американского способа ведения войны – создание карточных домиков в самых коррумпированных местах, которые мы только можем найти – таких, как Афганистан или Ирак. Я имею в виду Украину, которая является самой коррумпированной страной в Европе… Опасность заключается в этой панике. Таким образом, потенциально подобные события могут произойти раньше, чем наступит День труда… Я думаю, что война достигла той точки, когда русские не хотят продвигаться дальше. У них нет желания завоевывать Украину в стиле Второй мировой войны. Ты подчинил себе страну, полностью разгромил ее, захватил всю ее территорию, поднял свой флаг над ее столицей – это не входит в их намерения», – считает Хо.