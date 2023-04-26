«До 15 лет»: Главреду «ПолитНавигатора» на Украине шьют «госизмену»

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Против главного редактора издания «ПолитНавигатор» Сергея Степанова на Украине возбудили уголовное дело по двум статьям. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, называя издание «одним из главных «рупоров» РФ в украинском Крыму».

«Служба безопасности собрала доказательную базу на владельца и главного редактора подсанкционного интернет-издания «Политнавигатор» Сергея Степанова, который скрывается во временно оккупированном Крыму. Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ▪ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ▪ч. 1 ст. 111 (государственная измена)», – говорится в сообщении.

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По материалам следствия, в апреле 2014 года в Крыму Сергей Степанов создал «пропагандистское интернет-издание в пользу страны-агрессора» для «распространения кремлевских нарративов и дискредитации Украины на международной арене».

«В апреле и июле прошлого года сотрудники Службы безопасности задержали двух фейковых «экспертов» в Киеве и Виннице. Сейчас они находятся под стражей. Инициированная СБУ судебно-лингвистическая экспертиза подтвердила факты информационно-подрывной деятельности Степанова и его сообщников. Сейчас продолжаются мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против государственной безопасности Украины. Материалы переданы в суд», – отчитались в пресс-службе.

Отмечается, что «злоумышленнику» грозит до 15 лет заключения.

Также об открытии производства отчитались и в офисе Генпрокурора Украины.

«С начала полномасштабного российского вторжения продолжил активно писать материалы антиукраинского характера. В них открыто поддерживал действия государства-агрессора и оккупацию территории. К этой работе он привлек двух так называемых «внештатных корреспондентов». Они формировали «пул экспертов «для распространения» кремлевских нарративов, подготовки и опубликования статей, фото – и видеоматериалов. Их цель – расшатывание общественно-политической обстановки, искажение реальных обстоятельств вооруженной агрессии России и сокрытие преступлений военнослужащих РФ. Своим подчиненным редактор отмечал, что они выполняют задачи лица, находящегося в Москве. «Корреспонденты» являются фигурантами отдельных уголовных производств», – отчитываются о репрессиях в украинской генпрокуратуре.

Также указывается, что специальное досудебное расследование осуществлялось следственным отделом управления СБУ в Винницкой области.

«Совершенно логичное, единственное – запоздалое решение СБУ», – комментирует политолог Денис Денисов.

«Как-то долго они читали «ПолитНавигатор» на протяжении почти 10-ти лет, и только сейчас, почему-то, решили, что их внимания достойна скромная персона главного редактора. Опять-таки, это признание заслуг, констатация эффективности работы, ну и, как мы понимаем, это очень важный раздражитель для украинской власти, если они поступают подобным образом – возбуждают заочные уголовные дела. Такое впечатление, что им сейчас заняться особо нечем. Видят, следят, знают наших героев в лицо. Другое дело, чтобы теперь и в Российской Федерации должным образом отметили и само издание – действительно оригинальное, профессиональное и, самое главное, эффективное», – заявил эксперт.

В свою очередь, депутат Госдумы РФ Олег Матвейчев отмечает, что Сергея Степанова можно только поздравить.

«Украинские власти продолжают клоунаду, продолжают жить в своем виртуальном мире. Могу только поздравить Сергея Степанова, потому что у нас большое количество депутатов Госдумы либо находятся под следствием, либо осуждены даже уже. Я нахожусь под следствием и на «Миротворце» с 14-го года, тоже депутат Госдумы, автор книги о «Крымской весне». Поэтому тут множество граждан у нас осужденных и подследственных. Поскольку украинским органам делать нечего, они живут в этом виртуальном мире, где все друг друга судят. Шизофрения, палата №6. Эти шизофреники же считают себя Наполеонами, раздают приказы, рубят головы всем подряд. Вот – всевозможные «Наполеоны», «Иисусы Христы», которые «были украинцами», и другие великие личности продолжают судить русских политиков и журналистов, сидя в своем сумасшедшем доме. Всех вылечим, как говорилось в известном фильме. Кого-то, может быть, мягкими способами, а кому-то, может быть, лоботомию придется делать, но вылечим всех», – прокомментировал Матвейчев.

Историк и политолог Владимир Корнилов отмечает, что таким образом украинские спецслужбы хотят добраться и до оставшихся на Украине нелояльных режиму журналистов.

«Даже не знаю, какое по счету это дело против Степанова и ПолитНавигатора. В любом случае, это свидетельствует о признании их заслуг в борьбе за правду о преступлениях преступного киевского режима. Но, я думаю, в нынешних условиях эти дела возбуждаются для обеспечения судебных и внесудебных расправ над журналистами, блогерами и оппозиционерами, которые еще остались на Украине и представляют угрозу нынешней власти», – считает Корнилов.

«На Украине сейчас хватают даже за комментарии в соцсетях, даже за наличие в телефоне российских телеграм-каналов. Поэтому схватить СБУ могли кого угодно и объявить «агентами» «ПолитНавигатора», ФСБ и лично Путина… А то, что главреду «ПолитНавигатора» украинская прокуратура грозит сроком в 15 лет тюрьмы – это бесполезная попытка запугать российских журналистов. Сергей Степанов никогда не скрывал своих ультрапатриотических русских взглядов, он и словом и делом поддержал присоединение Крыма к России, Русскую весну, борьбу Донбасса и СВО. Может считать это очередным «орденом» за заслуги перед Российским Отечеством, выданным врагами», – полагает эксперт Института стран СНГ Иван Скориков.

Экономист Александр Дудчак также считает, что данное судилище – лишь свидетельство эффективности работы информационного ресурса.

«То, что СБУ возбудило на Украине дело против главного редактора сайта «Политнавигатор» Сергея Степанова – просто подтверждение эффективности работы этого ресурса. Актуальная, критичная информация, которой интересуются и на Украине. И это важно – доносить на территорию, подконтрольную Киеву альтернативное мнение. А теперь «Политнавигатор» вещает и на английском. Возможно, это стало последней каплей колониального режима в Киеве – получили указание от хозяев из-за океана», – говорит Дудчак.

Сам Степанов считает сообщения СБУ и ГПУ свидетельством бандеровской диктатуры на Украине.

«Как видно из списка претензий, за обычную журналистскую и экспертную деятельность, если она не совпадает с линией режима, сегодня на Украине полагается 15 лет тюрьмы. Что касается претензий к «ПолитНавигатору», то остаётся лишь напомнить известное выражение – сначала тебя не замечают, потом смеются над тобой, затем борются с тобой. А потом ты побеждаешь».