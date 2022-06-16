«До 50 тысяч»: озвучены потери ВСУ на Северодонецком направлении

На Северодонецком направлении украинские вооруженные формирования понесли огромные потери.

Об этом в эфире программа «Антонимы» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Пушилина, уже трижды боевики запрашивали от руководства Украины и ВСУ разрешение на отступление, но получили отказ.

«Мы видим луганское направление, Северодонецк, Лисичанск, видим, сколь сильно упирается противник. Причем противник, имеются в виду те военнослужащие, которые находятся там, вооруженных формирований Украины, они все понимают, чем заканчивается.

Они уже там, где выявлен был радиоперехват, три раза обращались и напрямую к Зеленскому и к высшему руководству военного командования Украины – они просили выход, зайти на более удобные, более выгодные позиции, чтобы сохранить личный состав. На что получили категорический отказ, обещания освободить, поддержать, деоккупировать – ровно то, что мы слышали про Мариуполь, про «Азов» – это пройденные моменты.

Но в чем смысл, почему Зеленский [не дает разрешение], по сути, на убой. Причем там достаточно серьезное количество лиц из вооруженных формирований Украины погибли уже, получили ранения, безвозвратные потери. Могу назвать порядок цифр – это несколько десятков тысяч человек. До пятидесяти – не будем перегибать здесь палку», – заявил Пушилин.