«До 9 этажа будем в дерьме»: Киевские многоэтажки залило нечистотами

Украинские СМИ продолжают транслировать (очевидно, с целью разжалобить Запад и вышибить новые транши) картины коммунального апокалипсиса в Киеве, где в условиях блэкаута мерзнут и рвутся трубы, а многоэтажки топит нечистотами.

В эфире обслуживающего Банковую «Единого марафона» о ситуации рассказала жительница Голосеевского района Киева Татьяна, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если ничего не делать, то мы до 8-9 этажа будем, извините, в дерьме… Произошла критическая история на пятом этаже – по щиколотку все было в сточных водах… Мы сейчас очень нуждаемся в том, чтобы у нас был свет, потому что вчера больше 12-ти часов не было света, у нас снова начала замерзать канализация», — жалуется Татьяна.

Похожая ситуация и в соседних многоэтажках – здесь подвалы затопило фекалиями, которые тут же замерзли.