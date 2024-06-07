«До 90% поставляемых ВСУ дронов даже не взлетают» – депутат Рады

Украинские подразделения испытывают жесточайший дефицит РЭБ, а многие из поставляемых государством БПЛА просто не работают. Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявила представитель «Европейской солидарности» София Федина, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я хотела бы привлечь внимание ваше к самому вопросу обеспечения РЭБами на передовой. На самом деле ситуация сейчас является критической и непосредственно едва ли не каждое подразделение, я не уже не говорю о бригаде или батальоне, а непосредственно подразделения, начиная от взвода, просят разного типа РЭБы, просят, чтобы они были обеспечены. И на самом деле из того, что я наблюдаю, подавляющее большинство РЭБов поставляется именно волонтерами и волонтеры их разрабатывают. К сожалению, я не вижу централизованной работы со стороны государства, чтобы были закрыты все необходимые поставки», – возмутилась депутат.

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Она отметила, что ситуация с дронами в украинских войсках не лучше.

«А куда делись средства, которые выделялись на дроны, на БПЛА, которые забрали из местных бюджетов, которые передали Госспецсвязи, которые передали Минстратегпрому, а на самом деле мы не видим всего того, что нужно непосредственно на передовой. По разным данным, от 50 до 90 процентов средств, которые передает государство, не взлетают или не работают и их военнослужащие должны перепаивать», – добавила Федына.