До Австралии только в 2021 году дошло, что Россия достроила Крымский мост

01.04.2021, Москва, Владимир Гладков

Ряд западных государств ввели против России очередные санкции – в частности, поводом для них стала «новость» о строительстве Крымского моста.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Были введены очередные антироссийские санкции Канадой за воссоединение Крыма с Россией. Всё это демонстрирует болезненное упрямство официальной Оттавы в отрицании объективной реальности. Рецепт один – нужно расстаться с иллюзиями, что жителей Крыма, проголосовавших за то, чтобы вернуться в родную гавань, можно заставить отказаться от своего исторического выбора.

Попытки канадских властей диктовать суверенным странам, как они должны жить и какими ценностями руководствоваться, подрывают репутацию самой Канады, ввергая ее в конфронтацию со все большим числом значимых международных игроков. Российская Федерация не оставит нынешний выпад Оттавы без должного ответа, который сейчас готовится. В данном контексте считаем оправданным решение КНР ввести санкции против официальных лиц и структур Канады за вмешательство во внутренние дела Китая», – сказала она.

Также Захарова иронично высказалась в адрес Австралии, которая также ввела антироссийские санкции.

«Действительно смешно, что санкции вводятся целым рядом государств западного мейнстрима. В частности Австралия, в связи с тем, что они узнали в 2021 году о существовании Керченского моста. Это уже сатира. Понимаю, что Австралия находится очень далеко, но сейчас есть СМИ, СМК, соцсети, коммуникаторы, мессенджеры. Не так, чтобы несколько лет уходило на узнавание о такой крупной стройке. Доходит до комичного.

С другой стороны, чему мы удивляемся? Если они ориентировались на заявления официального Киева, что моста не будет, то, наверное, они и не верили, что он есть. Теперь дошло», – добавила представитель МИД РФ.