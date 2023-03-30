«До Цирконов американцам ещё очень далеко» – эксперт

Владимир Гладков .  
30.03.2023 19:29
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США


США ещё не менее десятилетия не смогут построить себе ничего аналогичного российским ракетам «Циркон».

Об этом в эфире канала «PolitWera» сказал живущий в США военно-политический аналитик Андрей Мартьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

США ещё не менее десятилетия не смогут построить себе ничего аналогичного российским ракетам «Циркон»....

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«До «Цирконов» американцам очень долго. Думаю, минимум 10 лет ничего и близко иметь не будут.

Какой-нибудь гиперзвук типа «Кинжала» они допилят. В том числе, этот «Чёрный сокол», оперативно-тактическая ракета средней дальности. Через несколько лет. Но «Циркон» – это совершенно другая игра», – сказал Мартьянов.

Однако, по его словам, даже американские ракеты будущего не смогут преодолеть современные российские системы ПВО и ПРО.

«Мы знаем, что представляет из себя ПВО России. Она создаёт ПВО, которая уже спокойно может работать против гиперзвука, вот так.

С-400 работает, С-500 – вообще. С-300В4 – вообще страшная вещь. Мы не знаем, что там ещё есть, можем только предполагать», – добавил эксперт.

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