До депутата Рады дошло – Украина на пороге гражданской войны

12.09.2021 17:04 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине стало настолько много неподсудных националистов и радикалов, готовых чинить беспорядки по любому поводу, что страна находится на грани гражданской войны.

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В общество уже так глубоко вогнали вирус национализма и русофобии, что сейчас может найтись несколько сотен, или десятков тысяч, горячих голов, которые реально пойдут на штурм парламента, если не будет жесткой позиции со стороны Запада: «Пацаны, если это произойдёт, вы сядете».

Они сами создали это «Общество ветеранов», и так далее. Вместо того чтобы помогать людям преодолевать посттравматический синдром, постоянно его нагнетают, раскручивают: «Вы герои войны, мы ещё победим, пройдём парадом по Донецку». Вместо того чтобы объяснять: «У вас сын погиб. Вы хотите, чтобы погиб ещё один? Давайте договариваться».

Вместо того чтобы эту больную рану постепенно лечить, они постоянно сыплют соль», – сказал политик

Он подчеркнул, что националисты и радикалы фактически загоняют Украину в гражданскую войну.

«И мы можем получить большую беду и настоящую гражданскую войну. Я уверен, что если бы завтра стал президентом Юрий Бойко или кто угодно, кто стоит на такой позиции, было бы колоссально сложно справиться с такой частью общества. Очень уж далеко зашло», – добавил депутат.

По его мнению, отдавать под суд украинских националистов, воевавших в Донбассе нельзя.

«Не сажать же их. Они ведь действительно проливали свою кровь, веря, что сражались за Украину. И они искренне ненавидят Россию за то, что она пришла на нашу землю. Это искренне, а не потому, что в Америке попросили», – резюмировал Волошин.