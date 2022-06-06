До депутата украинской Рады дотянулась рука Лукашенко

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Новости Украины

Депутат Верховной Рады Украины Евгений Яковенко задержан на молдавской границе. Об этом 5 июня изданию News Maker сообщили в пресс-службе пограничной полиции.

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«На пограничном КПП был обнаружен гражданин Украины, который находится в международном розыске. По запросу Интерпола пограничники задержали его и поместили в следственный изолятор», — сказала пресс-секретарь пограничной полиции Раиса Новицки.

В комментарии молдавским СМИ глава молдавского бюро Интерпола Виорел Центю сказал, что Яковенко был объявлен в розыск по линии Интерпола Белоруссией.

Он подтвердил, что минские власти обвиняют украинского депутата во взяточничестве и коррупции и зарегистрировали запрос на его арест и экстрадицию.

Яковенко попал в украинский парламент в 2019 году как самовыдвиженец, он победил по округу №52 в Донецкой области.