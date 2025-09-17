До фронта доезжает только 20% насильно мобилизованных – депутат Рады
Даже насильственная мобилизация уже не помогает пополнять ВСУ, потому что до фронта доезжает только каждый пятый.
Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента и бывший подельник Владимира Зеленского, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Количество дезертирств перевалило за 250 тысяч. И это только официальные показатели. И это результат работы власти. Люди видят, какое отношение к ребятам в ВСУ, на фронте.
Бусификация – это уже не нарратив русских каналов, можете просто пойти на улицу спросить у людей, и они вам скажут, что по этому поводу думают. Всё это снимается, публикуется в телеграм-каналах, все смотрят, а россияне это тоже используют как ипсо. Но они это не снимают на Мосфильме, они это видят на наших улицах», – сказал Разумков.
«Сегодня «бусифицируют», а до фронта доезжает 20 процентов, потому что все остальные куда-то разошлись, назову это очень мягко, а на это потратили государственные средства», – возмущался укро-депутат.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: