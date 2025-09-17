Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже насильственная мобилизация уже не помогает пополнять ВСУ, потому что до фронта доезжает только каждый пятый.

Об этом на заседании Верховной рады заявил экс-спикер парламента и бывший подельник Владимира Зеленского, а ныне рядовой депутат Дмитрий Разумков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Количество дезертирств перевалило за 250 тысяч. И это только официальные показатели. И это результат работы власти. Люди видят, какое отношение к ребятам в ВСУ, на фронте. Бусификация – это уже не нарратив русских каналов, можете просто пойти на улицу спросить у людей, и они вам скажут, что по этому поводу думают. Всё это снимается, публикуется в телеграм-каналах, все смотрят, а россияне это тоже используют как ипсо. Но они это не снимают на Мосфильме, они это видят на наших улицах», – сказал Разумков.