«До границы недружественной Украины – совсем недалеко»: В Крыму обустраивается новый полк ВДВ

21.10.2021 23:16 (Мск), Москва, Максим Карпенко

До конца этого года в Феодосии будет закончено строительство объектов для нового десантно-штурмового полка.

Об этом сообщает Министерство обороны России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам командира Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ Андрея Суховецкого, речь идет о штабе полка, двух солдатских общежитиях, вместимостью по 300 человек каждое, столовой на 750 человек, площадке для техники и контрольно-техническом пункте.

«До конца 2022 года в строй будут введены объекты инфраструктуры второй очереди, а это еще три солдатских общежития и полностью парковая зона. Также до 1 сентября 2022 года планируем сдать новый детский сад для детей военнослужащих полка», – заявил Суховецкий.

Этот полк состоит из высокопрофессиональных военнослужащих, способен выполнять самые сложные задачи и при необходимости может быть переброшен в любую точку, подчеркнул в комментарии «ПолитНавигатору» военный эксперт, капитан I ранга запаса Сергей Горбачев:

«Если говорить о создании полка ВДВ в районе Феодосии, то это очень логично. Современные Вооруженные силы мобильны, и количество войск ВДВ будет только возрастать. Будущие войны и конфликты будут происходить с использованием не очень многочисленных, но хорошо вооруженных подвижных соединений, частей и подразделений. К ним относятся и ВДВ, и морская пехота, и Силы спецопераций, и так далее. Поэтому создание здесь новой части ВДВ – это показатель того, что российские Вооруженные силы находятся в тренде современного развития. Во-вторых, это показатель того, что своей земли мы не сдадим, потому что ВДВ призваны действовать на чужой территории, не допуская противника на свою землю. Это показатель того, что наши силы будут действовать мгновенно, решительно и на чужой территории. Плюс, не нужно забывать, что от Феодосии всего несколько сотен километров до зоны войны, развязанной Киевом, до границы недружественного государства Украина совсем недалеко, поэтому чем больше будет подобных частей, чем более подготовленными и профессиональными они будут, тем крымчане и севастопольцы будут спать спокойнее».