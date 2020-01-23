До и после Майдана: как и почему изменились отношения Украины и Приднестровья

23.01.2020, Тирасполь, Надежда Короленко

В Приднестровье с облегчением выдохнули: отложено на полгода введение так называемой второй фазы совместного молдо-украинского таможенно-пограничного контроля в Кучургане. Ранее ее планировалось ввести с 1 февраля – приднестровцев тревожило, что с этого момента вступят в силу новые правила импорта продовольствия, медикаментов.

Волноваться есть отчего. Совместный молдо-украинский таможенный пункт на приднестровской границе начал работу в мае 2017 года, а уже в 2018 году Молдова не пропустила в Приднестровье через таможенный пункт пропуска «Кучурган» грузы с лекарствами. В Тирасполе заговорили о «политизированном характере проекта совместного контроля, угрожающего внешнеэкономической деятельности Приднестровья, свободе передвижения и безопасности».

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Приднестровский МИД заявил, что присутствие молдавских пограничников в Кучургане «чревато провокациями и перегибами», сообщил о фактах, когда пограничники РМ препятствовали проезду через украинско-молдавскую границу всем владельцам приднестровских водительских прав.

А ведь еще не так давно новости об Украине были совсем другими. Киев присылал в Тирасполь учебники для украинских школ, проходили совместные мероприятия в сфере культуры и просвещения, в Приднестровье регулярно бывали украинские дипломаты и политики.

Вот, к примеру, сообщение за май 2012 года. Лидер Компартии Украины, руководитель фракции КПУ в Верховной Раде Петр Симоненко посетил Приднестровье, был принят президентом Евгением Шевчуком, высказал предложения по развитию добрососедства.

В ходе встречи речь шла о контактах Украины и Приднестровья – активизации торговых отношений, увеличении числа пропускных пунктов через приднестровско-украинскую границу и количества мест в украинских вузах для приднестровских абитуриентов.

Да, Украина предоставляла Приднестровью квоты на обучение этнических украинцев в своих ведущих вузах. В 2013 году, впрочем, как и в предыдущие годы, министерство образования и науки Украины предоставило квоту в 100 стипендий в вузы страны для обучения за счет госбюджета заграничных украинцев, живущих на территории Приднестровья. В рамках выделенной Украиной квоты предлагались учебные заведения в Киеве, Виннице, Житомире, Львове, Севастополе, Донецке, но наиболее популярными у приднестровской молодежи, конечно же, были вузы Одессы.

Сейчас это все уже кажется каким-то сном. Звучат высказывания о том, что исчезла связка стран-гарантов урегулирования – России и Украины – и что постмайданный Киев может полностью принять сторону Молдовы, принять участие в давлении на Тирасполь, превратившись в участника конфликта. (Напомним, такой сценарий нарисовал в конце прошлого года в ходе экспертного круглого стола экс-министр иностранных дел ПМР Валерий Лицкай).

Комментируя ситуацию, директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников отмечает, что после 2014 года Украина действительно пересмотрела свое отношение к Приднестровью, хотя не все здесь так однозначно.

«Ранее Киев пытался извлекать политические и экономические выгоды из своего монопольного положения как единственного соседа. Для украинских дипломатов Приднестровье было удобной разменной монетой, когда надо было выстраивать отношения с Молдовой, с Россией и даже с ЕС. В зависимости от интересов той или иной стороны всегда можно было напомнить, что только от Украины зависит, сможет ли Приднестровье экономически выживать. Но это только на уровне «кулуарной» дипломатии, а на деле Киев не спешил расставаться со столь удобным «козырем», а потому связи, в том числе экономические, у Приднестровья с Украиной год от года крепли.

В 2014 году эмоции чуть было не взяли верх над разумом. Приднестровье, где размещается российский миротворческий контингент, вдруг стало представляться одновременно и угрозой, и уязвимым для России местом, где Киев мог достигнуть маленькой военной победы. Есть сведения, что в 2015 году всерьез рассматривались военные сценарии Киева и Кишинева против Приднестровья. К счастью, в Киеве смогли просчитать, что последствия от таких действий могут оказаться фатальными и эмоции, которые до этого усиленно нагнетались в СМИ, постепенно улеглись», – говорит эксперт.

Тем не менее, констатирует он, Кишинев не без помощи Евросоюза смог использовать этот тяжелый для Украины период с пользой для себя: в 2016-2017 годах между Украиной и Молдовой шла интенсивная работа на межправительственном уровне, которая привела к договоренности об открытии молдавских таможенно-пограничных пунктов пропуска на территории Украины, вдоль приднестровско-украинской границы.

«Пока они работают эпизодически – в «тестовом» режиме. Но если эти посты действительно заработают, то о Приднестровье, как о факторе региональной политики, можно будет забыть», – говорит эксперт.

При этом он отмечает, что к власти в Киеве, «похоже, пришла команда более прагматичных людей», которая не будет продолжать политику, которую проводил в отношении Приднестровья Петр Порошенко. Директор ИСПИРР считает, что в Киеве не дадут хода реализации планов Кишинева, по крайней мере, в 2020 году.

«Во-первых, сам факт наличия молдавских силовиков на территории Украины попирает суверенитет страны, – объясняет Шорников. – Пока они бездействуют, на это можно закрывать глаза, но если они начнут работать, то кризис станет неизбежен. Разворачиваться он будет, в том числе на украинской территории и вполне может вовлечь украинских силовиков. Есть ли резон Киеву рисковать стабильностью на достаточно сложном юго-западном направлении, где и так проявляет подозрительную активность Румыния? Думается, что нет.

Во-вторых, в 2020 году в Молдове президентские выборы. Пока наибольшие шансы на успех – у Игоря Додона, бравирующего перед избирателями своей пророссийскостью. Но похоже, что такой президент не очень удобен для США. Весьма вероятно, что США на этих выборах будут активно поддерживать Майю Санду. Игорю Додону придется очень потрудиться, чтобы победить. Не исключено, что ему даже придется открыть «приднестровский кейс» – предстать перед молдавскими избирателями в качестве объединителя страны.

Тем более что рычаги – в виде молдавских постов на приднестровско-украинской границе – в его руках. Однако если эти рычаги сработают, то получится, что президент Украины Владимир Зеленский помог победить Игорю Додону, а значит поспособствовал усилению позиций России не только в Молдове, но и во всем регионе! Понравится ли это западным партнерам Украины и наиболее радикально настроенной части украинского общества? Вряд ли.

Разумеется, Украине надо быть готовой к тому, что Кишинев будет активно ее подключать к давлению на Приднестровье – использовать потенциал межправительственных договоренностей периода Порошенко, прибегать к помощи западных дипломатов для оказания воздействия на Киев. Вполне возможно, что в 2020 году какие-то элементы совместного давления Кишинева и Киева на Приднестровье мы будем наблюдать, но оно не будет иметь серьезных последствий для Приднестровья».

Игорь Шорников полагает, что «время революционного угара» на Украине, которым мог воспользоваться Кишинев, безвозвратно ушло и что Киев постепенно восстанавливает прагматичные отношения с соседями, в том числе и с Приднестровьем.

Другой эксперт, руководитель Тираспольской школы политических исследований Анатолий Дирун в беседе с ПолитНавигатором отметил, что отношения Приднестровья с Украиной условно можно разделить на два периода: с 1990 по 2014 год, когда Киев не имел территориального конфликта на собственной территории, и с 2014 года по сегодняшний день, когда война на Донбассе существенно скорректировала политику Киева по отношению к Тирасполю.

Вместе с тем эксперт считает преждевременными выводы о том, том, что Украина после появления проблемы Крыма и Донбасса перестала выполнять функции страны гаранта в молдо-приднестровском урегулировании.

«Сегодня Киев в первую очередь руководствуется своими интересами, в том числе в вопросе восстановления территориальной целостности. С этой точки зрения не удивительно, что позиции Кишинева и Киева, стали более скоординированными. Очевидно, что именно изменение внутриполитической ситуации – фактор Донбасса – во многом стал тем триггером, который ускорил процесс создания совместных молдо-украинских таможенных постов на границе с Приднестровьем», – говорит Дирун.

В этой ситуации, считает он, Тирасполю важно понять, что «славное прошлое» во взаимоотношениях с Киевом – позади.

«На старом багаже невозможно уже будет выстраивать отношения. Нужны новые подходы, инициативы, как в информационном плане, так и на уровне регионального сотрудничества. У Приднестровья были сложные периоды в отношениях с Киевом, начиная с 1991 года, когда на территории Украины молдавскими спецслужбами был похищен лидер республики Игорь Смирнов, в 2005 году, когда на границах с Приднестровьем появилась европейская миссия EUBAM, и так далее. Но всегда мы находили выходы из сложной ситуации.

Тот факт, что Киев не блокирует пересечение своей границы со стороны Приднестровья машин с приднестровскими авто номерами и водительскими удостоверениями как минимум дает нам время на проработку дополнительных решений и урегулирования подобных спорных вопросов с Кишиневом. Предоставление такого временного ресурса, уже многое значит, и как мы им воспользуемся, уже во многом зависит от нас», – заключил эксперт.