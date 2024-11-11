До инаугурации Трампа ВС РФ выйдут к левому берегу Днепра – Стариков

Активные боевые действия на Украине будут продолжаться до вступления в должность нового президента США.

Об этом в эфире видеоблога журналиста Александра Шелеста заявил военный эксперт, полковник СБУ в отставке Олег Стариков.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Меня на одной передаче спросили, как далеко они пройдут. Я мог сказать, как долго продолжится активная фаза боевых действий – до 20 января. Потом включатся политические, дипломатические. До 20 января 100% будут боевые действия. Как далеко дойдут? Считайте, в среднем они проходят, раньше было 100 метров в день, потом 400, 600, сейчас – километр.

Считайте, сколько дней в ноябре, сколько в декабре, сколько до 20-го. Вот это они вглубь пройдут. И докуда они дойдут? До левого берега Днепра. А из Курской нам все равно придется выйти, выбьют они нас оттуда, потому что у нас не хватит ресурсов, мы не сможем там организовать позиционную войну, потому что мы там организовали только мобильную оборону», – заявил Стариков.