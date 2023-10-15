«До истощения» – Киеву обещают длинную и тяжёлую войну

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Война против России будет длиться до тех пор, пока украинское государство будет в состоянии продолжать боевые действия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Индонезии в США Патти Джалал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По моему убеждению, это будет длительный конфликт. И всегда остаётся риск истощения желаний надежд Украины, как и желаний и надежд России также. И каждый конфликт имеет поворотный момент, момент перенасыщения. Мы убедились в этом на себе, и рано или поздно, это произойдёт и в вашем случае», – сказал бывший посол.

Он считает, что ставка Киева должна быть на наступление усталости населения России от СВО.

«Я считаю, что для вас важно понять, когда настанет этот переломный момент в политическом, милитаристском, дипломатическом контекстах. И я надеюсь, что такой момент наступит на пользу Украины. И Россия выведет свои Вооружённые силы», – добавил Джалал.