«До истощения» – Киеву обещают длинную и тяжёлую войну

Вадим Москаленко.  
15.10.2023 22:16
  (Мск) , Киев
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Дзен, Россия, Спецоперация, Украина


Война против России будет длиться до тех пор, пока украинское государство будет в состоянии продолжать боевые действия.

Об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявил экс-посол Индонезии в США Патти Джалал, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Война против России будет длиться до тех пор, пока украинское государство будет в состоянии...

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«По моему убеждению, это будет длительный конфликт. И всегда остаётся риск истощения желаний надежд Украины, как и желаний и надежд России также.

И каждый конфликт имеет поворотный момент, момент перенасыщения. Мы убедились в этом на себе, и рано или поздно, это произойдёт и в вашем случае», – сказал бывший посол.

Он считает, что ставка Киева должна быть на наступление усталости населения России от СВО.

«Я считаю, что для вас важно понять, когда настанет этот переломный момент в политическом, милитаристском, дипломатическом контекстах. И я надеюсь, что такой момент наступит на пользу Украины. И Россия выведет свои Вооружённые силы», – добавил Джалал.

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