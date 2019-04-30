До Карасёва дошло, почему Украина рассыпается

30.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Ограничивая языковое право огромной группы русскоговорящих украинцев, Киев ещё больше разделяет народ, что может привести как к борьбе этой группы за свои права, так и к большему «вмешательству» России во внутриукраинские дела.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Вадим Карасёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это закон об ограничении языка страны-агрессора, если можно так сказать. Оно так не называется, но фактически это так. Что в этом неправильно? Во-первых, русский язык, это не язык агрессора, это язык многих украинцев, родной язык, причём, русскоязычных украинских патриотов, которые защищали Украину от агрессора в 2014 году. Там, в основном, были русскоязычные люди, защищали. Это первое. Второе, агрессор – это не вечная сущность, это временная конвенция. И сегодня агрессор, завтра не агрессор, либо мы военным путём побеждаем, что невозможно, тогда агрессора нет, мы освобождаем от агрессора территорию, либо мы идём на какой-то компромисс и вступаем в переговоры.

Что на практике будет, если этот закон вдруг будет реализован? На практике это приведёт к тому, что русскоязычные будут группироваться и бороться за свои права: языковые, культурные и так далее. Фактически, это большое лингвистическое национально-этническое меньшинство – большое, не маленькое. Это же не венгры, десять тысяч в Закарпатье, а миллионы людей будут требовать своих прав согласно Хартии языков Европы, согласно разного рода хартий уважения национальных меньшинств. А что такое национальные меньшинства и разного рода хартии языков европейские? Это право на свои газеты, на своё телевидение, на свои школы, понимаете?

Дальше, что вступает? Когда эта страна, которая создала такую группу, это называется группизмом в политологии, группизм этнический, то за правами этих групп больших следят соседние этнически родственные государства. У венгерской общины это Венгрия, у польских общин и меньшинств это Польша, у румын – Румыния, а у России (имел в виду русских – прим. ред.) – Российская Федерация, у неё, получается, больше будет прав вмешиваться во внутренние дела Украины, чтобы обеспечить права: языковые, культурные, образовательные – права вот этого большого русскоязычного меньшинства.

А теперь что? Теперь будет украинская группа и русскоязычная группа, понимаете? И тогда государство начинает раскалываться на две половины, потому что русскоязычных большая группа», – отметил эксперт.

Также он добавил, что подобная политика только ослабляет украинские язык, государство и усиливает русский язык, а также влияние России на Юго-Востоке страны.

«Это, наоборот, ослабляет украинский язык, ослабляет украинское государство как унитарное, но мультикультурное, многоязычное государство, и может в перспективе усилить русский язык и культурно-этническое давление РФ на восточные и особенно южные регионы Украины», – резюмировал Вадим Карасёв.