До Коболева дошло, что Украина по своей вине может замерзнуть зимой

10.10.2019, Киев, Игорь Петров

Если Украина до конца декабря не создаст независимого оператора ГТС, «Газпром» не сможет подписать новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины и обвинит в этом Киев.

Об этом на Пятом украинском газовом форуме заявил глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас нет другого выхода. Если мы не сможем правильно завершить анбандлинг [разделение] правильно, Украина будет обвинена в том, что именно она виновата во всех потенциальных проблемах этой зимы. Поэтому когда кто-то говорит о возможных сроках в 3-4 месяца, то у нас нет четырех месяцев. Мы должны получить юридически корректного оператора до конца этого года», – сказал Коболев.

По его словам, чтобы избежать обвинений, надо завершить сертификацию независимого оператора ГТС. При этом Коболев заявил, что «Нафтогаз» готов принять любую модель создания оператора, в том числе и с передачей прав собственности на ГТС ЧАО «Магистральные газопроводы Украины» (хотя еще недавно руководство компании настаивало на необходимости принятия своей модели без приватизации ТГС, поскольку та «делает возможным продолжение арбитражей с Газпромом»).

Он уточнил, что возможны обе модели возможны, но если Украина не успеет создать оператора ГТС, то последствия будут «простыми и негативными».

«Россияне 31 декабря скажут: «Смотрите, мы очень хотели подписать контракт с украинской стороной. К сожалению, украинская сторона не выполнила свои обязательства. Поэтому контракта не будет. А виноваты в этом украинцы». Это очевидный сценарий, который нам всем надо понимать. Нам всем надо понимать, что другого варианта для нас кроме завершения анбандлинга просто не существует», – отметил глава Нафтогаза.

Он перечислил шаги по созданию оператора, которые уже были сделаны и сообщил, что до конца ноября должно быть завершено тестирование всех систем, которые являются критичными для работы нового оператора.

Многие эксперты газового рынка ранее заявляли, что задержка с подписанием нового контракта и, соответственно, длительное отсутствие транзита, приведет к падению давления в ГТС в конце зимы, что сделает невозможным газоснабжение в некоторых регионах Украины.