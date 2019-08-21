До конца августа между Украиной и Россией состоится большой обмен пленными – СМИ

21.08.2019, Киев, Семен Дорошенко

До конца августа Россия и Украина могут обменяться задержанными и осужденными лицами. Вероятно, домой вернутся украинские моряки, задержанные минувшей осенью во время инцидента в Керченском проливе, передает корреспаондент ПолитНавигатора.

Об этом пишет российский Коммерсантъ со ссылкой на собственные источники.

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Как пишет издание, Россия и Украина вышли на финальную стадию согласования обмена.

“По его (источника — Ред.) словам, списки для обмена сейчас уточняются. При этом, по его данным, в Украину могут вернуться не только задержанные прошлой осенью в Керченском проливе украинские моряки. Собеседник „Ъ“ в окружении президента Украины утверждает, что договоренность об обмене была достигнута после первого телефонного разговора президентов РФ и Украины, который состоялся 11 июля”, — пишет Коммерсантъ.

По данным издания, обмен может состоятся уже до конца августа. Прежде всего речь идет об украинских моряках, задержанных в Керченском проливе.

“Собеседник „Ъ“, знающий о ходе переговоров об обмене, рассказал, что в настоящее время две стороны согласовывают списки этих лиц. На уточняющий вопрос „Ъ“, идет ли речь обо всех задержанных в ходе керченского инцидента, он ответил утвердительно. При этом он допустил, что кроме моряков Украине могут быть переданы и другие лица. Рассматривается ли вопрос передачи Киеву осужденного режиссера Олега Сенцова, приговоренного в России к 20 годам тюрьмы по обвинению в терроризме, собеседник ответить затруднился”, — пишет издание.

В тоже время источник российского издания отказался уточнять, кого передаст украинская сторона. Ответ на этот вопрос дает публикация на сайте украинской правозащитной группы «Успішна варта».

В публикации говорится, что обвиняемых в госизмене украинцев Хитрова, Бобову и гражданина Молдовы Мельничука вывезли из Одесского СИЗО на обмен в Киев, о чем правозащитникам «Успішна варта» сообщила супруга обвиняемого Галина Мельничук. По ее словам, украинцев выпустили и изменили им санкцию по требованию ГПУ. В зале суда прокурор заявил, что это сделано в связи с обменом.

Также сообщается, что списки на обмен предоставила Россия, а четвертого фигуранта дела Пикалова вернули в СИЗО.

Отметим, что Елена Бобова, Валерий Пикалов, Денис Хитров и гражданин Молдовы Пётр Мельничук были задержаны в марте 2017 года в Одессе по подозрению в создании шпионской сети. По версии следствия Бобова, Хитров, Пикалов и Мельничук завербовали ряд сотрудников стратегических предприятий и военных частей юга Украины, собирали служебную информацию. А также вели наблюдение за военными объектами и перемещением сил ВСУ, а также собирали информацию об активистах Одесской области.

Указанных лиц на Украине обвиняют в совершении преступлений по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111 и ч. 1 ст. 263 УК Украины — «Государственная измена» и «Незаконное обращение с оружием». Эти обвинения за два года так и не были рассмотрены по сути и все это время в деле менялись судьи.

Надежды на скорое удачное завершение обмена выразил на своей страничке в соцсети также глава российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого связывают с помощником президента РФ Владиславом Сурковым.

“Не удивлюсь, если в ближайшие недели состоится обмен удерживаемых лиц. И моряков тоже”, — написал он сегодня.

В то же время, источники украинского телеграм-канала “Легитимный” скептически оценивают вероятность передачи Украине всех моряков до конца августа.

“В ближайшие недели отпустить могут часть моряков или часть осужденных о которых мы писали. Это будет в пределах где-то 8-15 человек со стороны именно России. Все ждут заседания по Кириллу Вышинскому. Многие наши СМИ ссылаясь на свои источники сообщают, что его обменяют. Наш источник опровергает данную информацию. Вышинского должны отпустить домой, а впоследствии дело развалится, так как в нём не будет актуальности. Ждут заседания суда 16 сентября”, – говорится в сообщении телеграм-канала.

По данным источника “Легитимного”, сейчас готовится обмен между ДНР и Украиной по формуле 102 на 50. Но Кирилла Вышинского в списках на обмен пока что нет.