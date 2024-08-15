До конца года Британия готовит на Украине ядерную провокацию – Пасков

Вадим Москаленко.  
15.08.2024 14:57
  (Мск) , Киев
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Великобритания, Война, Дзен, Провокации, Россия, Украина


До конца 2024 года Британия может организовать провокацию с использованием грязной ядерной бомбы, чтобы обвинить в в этом Россию. Об этом в эфире видеоблога украинского журналиста Александра Шелеста заявил болгарский политик, экс-кандидат в президенты страны Пламен Пасков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я больше всего боюсь, что ядерная провокация может произойти до конца этого года. Надеюсь, я ошибусь. Потому что с этой курской провокацией, то как туда затянуть по-серьёзному… будет обрисована ситуация, что от Кремля ожидается несбалансированная эмоциональная реакция. Британия в готовности. И только у них есть интерес, чтобы случилась такая ядерная провокация, в которой обвинят Россию. Причём, не обязательно, чтобы Россия нанесла этот удар – достаточно, чтобы была ядерная провокация, все обвинительные пальцы были направлены на Россию. Это будет очень быстро, не будут тянуть с расследованиями», – сказал Пасков.

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До конца 2024 года Британия может организовать провокацию с использованием грязной ядерной бомбы, чтобы...


«Я думаю, на территории Украины уже есть всё необходимое или даже уже готовая грязная ядерная бомба. Не в руках ВСУ. В Киеве пару-тройку человек в окружении Зеленского будут поставлены в известность минут за 10-15 до этого, чтобы они знали, что говорить и куда уматывать», – подытожил политик.

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