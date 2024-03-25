До конца года Россия будет брать максимум, чтобы выйти на заморозку – снайпер ВСУ

Анатолий Лапин.  
25.03.2024 11:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Заморозка украинского конфликта будет возможна либо в конце 2024-го, либо в первой половине следующего года.

Об этом в эфире видеоблога политолога Юрия Романенко заявил снайпер ВСУ Константин Прошинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Заморозка украинского конфликта будет возможна либо в конце 2024-го, либо в первой половине следующего...

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По словам Прошинского, у России нет проблем с мобилизацией для того, чтобы осуществить эти планы.

«У них нет и не было проблем с мобилизацией, по большому счету. Финансы играют достаточную роль, огромная страна, огромное количество населения, население в большей части страны живет очень бедно, они не видели никогда нормальных реальных денег, им что-то предлагают, они соглашаются…

Мы прекрасно понимаем, что они соберут – 100 тысяч, 300 тысяч – сколько надо, они соберут. Это не проблема для них, они, естественно, будут идти в наступление, потому что я действительно верю, что основные все события будут решаться в этом году, до конца этого года на поле боя», – сказал снайпер.

«Я думаю, что максимум в первой половине 25-го года будет не перемирие, но будет некая заморозка активных действий на фронте, как это было в принципе по линии АТО в свое время. Я думаю, это может произойти или до конца 24-го года, или в худшем случае, в первой половине 25-го.

Поэтому, естественно, для них очень важно сейчас провести достаточно большую мобилизацию, пригнать людей на фронт для того, чтобы они могли к этому времени попытаться взять себе как можно больше», – заявил Прошинский.

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