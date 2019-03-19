До конца года Украине нужно одолжить за рубежом 4 миллиарда долларов

19.03.2019, Киев, Семен Дорошенко

В 2019 году Украине необходимо одолжить около 4 млрд долларов, так как на погашение и обслуживание государственного долга нужно потратить 418 миллиардов гривен, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сказала министр финансов Оксана Маркарова в эфире «Радио НВ».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Нам в этом году надо одолжить около 4 млрд долларов (в эквиваленте). Это не секрет, потому что в бюджете на этот год 418 млрд грн заложено на погашение долгов. Это треть государственного бюджета», — отметила она.

Маркарова напомнила, что в этом году Украина уже получила 600 млн долларов под гарантию Всемирного банка.

«Они уже поступили на счета. Это те, которые под 4%. Мы сделали небольшое доразмещение (еврооблигаций), когда была такая возможность и цена была меньше 10%», — рассказала министр.

Она подчеркнула, что Минфин также работает над дополнительными инструментами от официальных кредиторов.

«Мы уже начали переговоры со Всемирным банком о следующей гарантии. Я надеюсь, что в этом году сможем ее использовать. Ну а остальное — будем мониторить и выходить на частный рынок», — добавила Маркарова.

Напомним, расходы государственного бюджета Украины на обслуживание государственного долга в 2018 году составили 115,4 миллиарда гривень, что в 3,6 раза превышает показатель за 2013 год.