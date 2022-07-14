«До конца войны мы все – русские» – осетинский доброволец

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Новости Украины

Сегодняшнее противостояние на Украине России и Западного мира объединило множество национальностей против единого врага.

Об этом в опубликованном «Telegram»-каналом «Патриот 15» видеообращении рассказал боец осетинского батальона «Алания», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В настоящее время, добровольческий отряд, сформированный из ветеранов грузино-абхазской и южноосетинской войн, отставных офицеров, «Алания» задействован в СВО с марта. В его рядах можно отыскать уроженцев Южной и Северной Осетии, а также с десятков регионов РФ.

«Почему у меня (такой – ред.) позывной («Русский» – ред.)? Потому что здесь есть парень, он по национальности русский, а позывной у него – «Ирон». Он, как и все мы здесь, как сказал наш президент, и русские, и осетины – все одной национальности. А я говорю так: до конца войны, мы все – русские, пока не победим эту сволочь, которая бросила нам вызов и затягивает в нашу жизнь эти вот, западные силы, которые нам здесь не нужны», – говорил солдат.