До Купянска 3 километра. Идут бои по охвату города

Вадим Москаленко.  
11.10.2024 18:51
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Русские войска активно продвигаются к реке Оскол на Купянском направлении.

Об этом на телеканале «Прямой» заявил находящийся на позициях южнее Купянска сержант ВСУ Виктор Петрович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Русские войска активно продвигаются к реке Оскол на Купянском направлении. Об этом на телеканале...

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«На направлении Борового южнее Купянска сейчас довольно сложная ситуация, в частности, через линию фронта, из-за того, что в районе Песчаного враг продвинулся к реке Оскол аж к населённому пункту Кругляковка, и сейчас пытается взять Кругляковку, пытается мясными штурмами выдавить нас оттуда. Сейчас это ему не удаётся, но враг вклинился в наш фронт и из-за этого очень много его может быть с флангов», – рассказывал ВСУшник.

«У них есть резервы, плюс артиллерия. Артиллерия работает много, плюс разведка, КАБы, которые бьют по нашим позициям, по логистике. То есть у них есть ресурс, и за счёт этого они и продвигаются», – пожаловался боевик.

Отметим, что в то же время есть продвижения ВС РФ с севера и востока от Купянска. ТГ-каналы военкоров и силовиков сообщают об охвате вражеских позиций южнее Синьковки у Петропавловки.

Утверждается, что отдельные отряды вошли в северную часть населенного пункта, идут ожесточенные бои. Фактически от Петропавловки до формальной границы Купянска осталось немногим более 2-3 километров.

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