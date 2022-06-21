До Макрона дошло, чем обернулась солидарность с Америкой – эксперт

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Новости Украины

Ведущие европейские лидеры не разделяют агрессивных намерений США и находящихся под его протекторатом стран Восточной Европы в отношении РФ, но будучи заложниками «традиции единогласия Запада», вынуждены играть по правилам Вашингтона.

Об этом в ходе круглого стола в Москве рассказала доцент кафедры новой и новейшей истории Исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Наталья Наумова, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Она убеждена, что президент Франции Эмманюэль Макрон, как и его политические оппоненты, опасается открытого конфликта с Россией и выступает за поддержание диалога с Москвой. К нему приходит понимание, что главная угроза для Европы – созависимость в ней государств.

«Что касается политики Макрона в отношении России, конечно же, здесь существует традиция. Макрон – представитель одной из крупнейших европейских держав, и он совершенно не хочет ситуации, чтобы Франция, не дай Бог, была бы втянута в военный конфликт. Он, полагаю, выступает за переговоры – то, о чем говорят сейчас многие лидеры на Западе. Да, они посылают оружие, экономические санкции ужесточают, но они – за переговоры. Не нужно забывать, что Франция – один из лидеров ЕС. Франция, в этом вопросе, не может занять какую-то особую позицию, потому что есть «солидарный Запад». Это не только «солидарный Запад», куда входят и которым командуют США, но это еще и европейский «солидарный Запад». Макрон не может не считаться с общими настроениями, общей тенденцией. Но если посмотреть, например, на более правый лагерь – Марин Ле Пен, Николя Дюпон-Эньян, Эрик Земмур или Флориан Филиппо – то они, ведь все говорят о том, что нужно обязательно садиться за стол переговоров. Нужно признать, что Донбасс – это, по крайней мере, нейтральная зона, нужно не уступать Путину, но добиваться умиротворения России и Европы. Их главная идея – то, что это американцы воспользовались конфликтом для того, чтобы ослабить Европу», – пояснила Наумова.

Историк отметила, что на сегодняшний день, Европа начинает постепенно осознавать плачевность последствий противостояния с РФ.

«Эта идея, что Европа слабеет от того, что конфликт продолжается, уже овладела значительной частью населения и, бесспорно, политическая власть с этим не может не считаться. Хотя никаких перспектив, в ближайшее время, не вижу», – сказала эксперт.