До нас доносят всего 5% информации. Украина не равна с Россией в переговорах – Чалый

Анатолий Лапин.  
20.03.2025 15:55
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, США, Украина


У Киева неравные условия на переговорах с США.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

У Киева неравные условия на переговорах с США. Об этом в эфире «Радио НВ» заявил...

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«Чего мы будем ждать, пока без нас решат все вопросы? Пока что это происходит без Украины. Я смотрю, когда мы эти детали все видим, очень опасная тенденция этих переговоров, когда нам с опозданием будут американцы рассказывать или выставлять какие-то требования. С опозданием, когда Россия уже свои преимущества получила.

Это – какой-то процесс переговоров очень странный, потому что я понимаю так: есть посредник, США в данном случае, если уж они заняли такую роль, хоть мы их и ожидали на своей стороне. И теперь возникает вопрос равенства сторон в этой ситуации. Из этих сообщений, которые прозвучали, из тех дополнительных записей, я утверждаю, что мы имеем 5% реальной информации. И все. 95% мы не имеем на сегодня», – заявил Чалый.

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