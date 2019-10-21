До ненависти Запада к Украине осталось полшага – Москва наготове

21.10.2019, Москва, Владимир Гладков

Украина, ставшая серьёзным раздражителем для всех крупных международных игроков, лишается поддержки западных «партнёров», которые всё чаще видят в ней проблему.

Об этом в ходе пресс-конференции в Москве заявил исполнительный директор Института Русского зарубежья Сергей Пантелеев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы сейчас наблюдаем очень важный момент, когда недоговороспособность Зеленского становится очевидной, и всё, в большей степени внешнее давление – будет нарастать. И здесь наконец-то осознание Европой, что Украина – это и внутриевропейская проблема, становится всё более очевидной.

И здесь, на уровне нашей дипломатии, появляются новые возможности и шансы. И Америка, которая остаётся за рамками Минского процесса, здесь тоже пытается искать свои интересы, исходя из своей новой геополитической реальности.

Таким образом я думаю, что Украина становится ещё большим раздражителем, чем это было раньше, для ведущих мировых игроков», – констатировал эксперт.