До новых скандалов: Лукашенко объявил победой небольшую скидку от российских нефтяников

23.03.2020, Москва, Елена Острякова

«Роснефть» будет поставлять нефть в Белоруссию с премией 5 долларов за тонну.

Об этом заявил сегодня представитель компании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Это на 7 долларов меньше, чем премия, которую российские компании просили, по словам Лукашенко, в конце февраля.

Тогда белорусский президент в беседе с председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаилом Мясниковичем заявлял, что премии быть вообще не должно, напротив – поставщики должны «мотивировать» белорусского покупателя.

Однако, спустя месяц, Лукашенко уже и скидку трактует как победу, утверждая, что россияне приняли все его условия. На самом деле сбросить 2 доллара российский министр энергетики предлагал еще месяц назад.

Но тогда Лукашенко торговался с Москвой вообще не за скидку, а за компенсацию затрат от российского налогового маневра. Он громогласно утверждал, что Россия готова заплатить 300 млн долларов, но белорусские бухгалтера еще посчитают, и может выйти больше.

То есть, на поверку победа Белоруссии не такая уж сокрушительная, хотя скинули в Москве несколько больше, чем собирались изначально.

«Это не победа какой-то из сторон, это признание взаимной усталости от спора и желание перевернуть эту страницу, когда новые коронавирусные проблемы выглядят намного серьезнее для обеих сторон», – комментирует ситуацию публицист Артем Шрайбан.

Напомним, что за три месяца отчаянных торгов с Россией Белоруссия успела назло старшему брату напокупать альтернативной нефти в Норвегии и в Азербайджане, и у мелких российских трейдеров.

Партии были небольшими, загрузить заводы полностью не удавалось, зато переплата, только по норвежской сделке, составила 130 долларов за тонну. Цены других закупок белорусская сторона благоразумно не разглашала.

Все это несколько омрачает радость от российской скидки. Тем более, что дорогая альтернативная нефть приходила, когда экономика еще функционировала, а дешевая российская будет поступать в условиях сворачивающихся от коронавируса рынков.