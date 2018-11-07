До обьединения раскольников под эгидой Варфоломея остались считанные недели

07.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

В Киеве уже готов сценарий нейтрализации “фактора Филарета” и скорейшего обьединения раскольников под эгидой Константинополя и их легализации в качестве “единой поместной Церкви”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом пишет в своем телеграмм-канале “Православная политика” известный церковный пубоицист, протоиерей Всеволод Чаплин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Можно верить или не верить, но в Киеве распространилась такая версия сценария «объединительного собора», якобы уже написанного на Фанаре. Состоится собрание 21 (22) ноября. Председательствовать на нем будет митрополит Эммануил (Адамакис), реальным ведущим станет архиепископ Иов (Геча) как знающий украинский язык. Приглашены будут в том числе все епископы канонической УПЦ – под «мягкой» угрозой запрета в служении в случае неучастия. На этот пост (главы новой Церкви- Ред) будут проталкивать, скорее всего, Даниила (Зелинского), хотя возможны варианты Иова (Гечи), Илариона (Рудника) и Симеона (Шостацкого). «Предстоятель» получит титул архиепископа-митрополита Киевского, и одновременно «собор» попросит Варфоломея I принять почетный титул «Патриарха Киева, матери городов русских, и всея Руси». Будет также принято решение перейти на «новоюлианский» (фактически григорианский) календарь, и по нему будет 30 ноября (память св. ап. Андрея по новому стилю) совершена торжественная служба в Андреевской церкви”, – пишет Чаплин.

По словам протоиерея РПЦ, глава неканонического “киевского патриархата” Филарет (Денисенко) не будет допущен в президиум обьединительного собора раскольников, и слово ему дадут только в случае самоотвода как кандидата в «предстоятели».

“Все это может показаться бредовой утопией, но очень многое из того, что недавно таковой казалось, Фанар за последние месяцы вполне себе осуществил”, – резюмирует Всеволод Чаплин.