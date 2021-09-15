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15.09.2021 17:58 (Мск), Киев, Игорь Петров
 
Дзен, Киев, Транспорт, Украина
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До октября столица Украины будет парализована гигантскими пробками

Новости УкраиныИз-за ремонта Южного моста, который не провели летом, а начали во время осеннего роста...

Из-за ремонта Южного моста, который не провели летом, а начали во время осеннего роста транспортного потока, киевляне вынуждены часами стоять в пробках.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт общественной кампании «Евро-Патруль» Вячеслав Коновалов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Надо было летом этим заниматься, этим летом особо жарко не было, то есть можно было этим заниматься. А сейчас народ вернулся из отпусков и попал как раз в эти пробки. Если раньше на от Южного моста до Поздняков в среднем была пробка утром, то сейчас либо от Бориспольской либо от Харьковской начинается пробка, и такая пробка-тянучка очень мерзкая. Соответственно, народ уходит в сторону моста Кирпы, улицы Драгоманова и Григоренко, Днепровская набережная – они вешаются, там пробки», – отметил эксперт.

«И дороги разбиваются потому что мост закрыт, через него не проедешь и все уходят на Патрона на Дарницкий мост. Вот и получается вся это история. То же самое с мостом Метро – он тоже уже не справляется с потоками, там пробки уже за Дарницу стоят», – сказал Коновалов.

Движение по Южному мосту будет ограничено как минимум до начала октября, когда планируется завершить ремонтные работы.

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