До оперативного окружения Артемовска остался один шаг

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На Украине российская армия продвигается фактически на всех фронтах, что предвещает более серьезные события.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт капитан 1-го ранга в запасе Василий Дандыкин.

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По его словам, недавнее освобождение села Благодатное в ДНР — это прямой путь к окружению гарнизона в Артемовске.

«Осталось перерезать единственную трассу, которая идет на Часов Яр на севере, и город будет в оперативном окружении. Трасса уже в принципе находится под огневым воздействием. Они сейчас думают, уходить или нет. Если не уйдут, будет котел», – сказал Дандыкин «Известиям».

Он обратил внимание, что ВС РФ ведут наступательные действия практически на всех направлениях.

«Это должно быть предвестием более продвинутых событий. На запорожском направлении вышли уже ко второй линии обороны. Таких укрепрайонов, как на донбасской дуге, забетонированных, с использованием угольных и других шахт, дальше у противника уже не будет. Дальше нас ждет то, что они создавали не за восемь лет, а за гораздо меньшее время. А это уже по зубам и артиллерии крупного калибра, и тем же «Тюльпанам», – считает эксперт.