До переговоров с Киевом нужно договариваться с хозяевами украинской власти – Попов

Новости Украины

Не надо недооценивать украинских солдат, потому что многие из них такие же отважные и смелые, как русские военные.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил депутат Госдумы РФ, журналист и телеведущий Евгений Попов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ещё за неделю или за две до спецоперации у нас в эфире кто-то говорил: вот, за два дня (победим Украину – ред.) Я в эфире сказал этому эксперту – не надо недооценивать украинцев, не надо недооценивать их армию, солдат, они такие же, как мы. Представьте себя на их месте. Представьте, что русский солдат – это украинский солдат. Не в большей степени, но в определённой степени, он будет таким же смелым, с таким же характером и таким же отважным. Это касается не всех. Это касается людей, которые, действительно как мы, с которыми мы один народ. Которых не успели полонизировать век или полтора назад, или два века назад. Сколько этих попыток было, уже запутался», – отметил он.

«Поэтому мы с ними договоримся, сядем и поговорим. Конечно, будет тяжело, потому что они наубивали много. Жертв на тех территориях, где они сейчас, тоже много. Но разговор предстоит. Хотя, с точки зрения большого мира, может это цинично прозвучит, но я не думаю, что это сейчас очень важно. Я думаю, что гораздо важнее разговор с хозяевами украинской власти, чем с украинцами прямо сейчас», – объяснил Попов.