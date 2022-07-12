До побачення, телебачення: Почему Ахметов отказывается от медиа-империи

Новости Украины

Вечер понедельника принес сенсационную по украинским меркам новость: самый богатый человек страны, владелец компании SCM Ринат Ахметов добровольно отказался в пользу государства от всех своих медиа-ресурсов, объединенных в медиа-группу «Украина».

«Я принял вынужденное решение о выходе моей инвестиционной компании SCM из медийного бизнеса. На этой неделе Медиа Группа Украина откажется в пользу государства всех эфирных и спутниковых телевизионных лицензий наших каналов и от лицензий наших печатных медиа в Украине. Мы также прекратим деятельность онлайн-медиа МГУ», – говорится в заявлении человека, многие годы подряд возглавлявшего украинские рейтинги влиятельности.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

Свое решение Ахметов связав со вступлением в силу одной из реформ Зеленского, получившую в народе название «закона об олигархах».

«Как крупнейший частный инвестор в экономику Украины я неоднократно говорил, что не был, не являюсь и не буду олигархом. Короткий шестимесячный срок, определенный законом для продажи медиаактивов, и российская военная агрессия против Украины не позволяют компании SCM продать медиабизнес на рыночных условиях».

Пару слов об активах, которые бизнесмен переписал на государство. Медиахоллинг Ахметова состоит из 10 эфирных и спутниковых телеканалов:

– общенациональный информационный канал «Україна 24» – общенациональный эфирный канал «Украина» – для всей семьи, – международные каналы Ukraine1/Ukraine 2, вещающие на английском, украинском и русском языках по всему миру. – региональный «34 телеканал» вещающий в Днепропетровской области. – молодежный телеканал НЛО TV – тематический телеканал Індиго TV (мода, стиль, путешествия, кулинария) -тематические телеканалы «Футбол 1/2/3»

Кроме того, Ахметов владеет общенациональной ежедневной газетой «Сегодня», мультимедийной платформой – теленовости «Сегодня», сайтом segodnya.ua, оператором спутникового вещания Xtra TV, ОТТ-платформой OLL.TV, продакшн-компаниями «Теле О» и «Поможем ТВ», «Новостной Группой Украина», а также кроссплатформенным проектом о моде Vogue.UA.

Общий объем вложений в перечисленные медиа составляет 1,5 млрд. долларов.

Что же заставило Рината Леонидовича добровольно расстаться со всем этим добром? Понятно, что формальная причина – уже упомянутый закон об олигархах, накладывающий на владельцев крупных СМИ серьезные ограничения политического характера. Но не только он.

Свою роль сыграла и российская СВО на Донбассе, в ходе которой значительная часть промышленных активов ахметовского Метинвеста либо были переведены в режим т. н. «горячей консервации», либо уничтожены, либо остались на территориях с неясным статусом, подконтрольных ДНР и ЛНР.

Понятно, что юристы Ахметова будут судиться с Россией в международный судах, пытаясь взыскать с российского государства насчитанный ему ущерб. Собственно, компания об этом недавно заявила. Но судебные тяжбы – дело долгое, хлопотное и с непредсказуемым итогом. А вот убытки и издержки от боевых действий – они уже сейчас. Тем более, что в условиях общего схлопывания рынка ситуацию не спасают даже немаленькие активы SCM в других, не связанных с металлургией, тяжелым машиностроением, энергетикой и горнорудной отраслью сферах украинской экономики.

Пытаясь компенсировать убытки, SCM уже сейчас переориентируется на свои бизнесы за пределами Украины. А это, на минуточку – шахты Метинвеста, добывающие коксующийся уголь в США, завод Promet Steel в Болгарии мощностью 500 тыс. т металлопроката в год, в Италии — Metinvest Trametal и Ferriera Valsider суммарной мощностью 1,2 млн т в год. В Великобритании компании принадлежит завод Spartan UK, который может выпускать 200 тыс. т стального проката в год.

Медийная же сфера на Украине давно превратилась в массе своей в дорогие, но все более бесполезные игрушки для очень богатых людей. Даже если какие-то телеканалы и приносят прибыль, то она сравнительно невелика – на фоне возможных репутационных издержек. Нерентабельные телеканалы и издания требуют постоянных дотаций, а политическая отдача от них с каждым годом все меньше – рынок политических услуг монополизируется аналогично остальным бизнесам.

Тому же Ахметову проще лоббировать свои вопросы на уровне высшего руководства страны и всего лишь одной правящей партии, чем инвестировать во множество мелких партий, большая часть которых так и не взлетит. А в условиях войны и унификации медиапространства в единую пропагандистскую сетку возможность проталкивания какой-то собственной, особой повестки вообще исчезла.

При этом следует учесть, что в отличие от ряда других холдингов, медиаактивы Ахметова уже давно являются «чистым» бизнесом, с понятной и прозрачной структурой собственности и управления. Как и вся SCM в целом – без этого не выйдешь на IPO, а ахметовские акции уже давно котируются на лондонской бирже, а сам он – добропорядочный предприниматель и благотворитель с репутацией, которому не нужны скандалы и фигурирование в токсичных историях. А украинское антиолигархическое законодательство – как раз об этом.

Да и Запад с каждым годом давит все сильнее – ему не нужны украинские олигархи, как класс. Им, олигархам, оставлен небольшой выбор – либо стать крупными бизнесменами без претензий на определение страновой повестки, либо исчезнуть. Похожий выбор стоял перед нэпманами в конце 20-х – либо стать советскими хозслужащими, либо сесть за нетрудовые доходы.

В таких условиях решение переписать хату на кота, пардон, медиагруппу на государство выглядит поистине гениальным. С одной стороны это щедрый подарок нынешней власти, который затем тот же щедрый даритель, несомненно, попытается отбить с лихвой в плане налоговых, тарифных, таможенных и прочих преференций своим предприятиям.

А с другой – демонстративный жест, круги по воде от которого разойдутся далеко за пределы Незалежной, что еще более укрепит репутацию Рината Леонидовича, которого уже ни одна собака не посмеет назвать на страницах западной прессы «мутным постсоветским олигархом с криминальным прошлым».

Интересно еще и то, что Ахметов фактически первым на Украине вышел из системного медиабизнеса. В этом его опередил разве что Порошенко, распрощавшийся недавно со своими Прямым и Пятым каналами. С той лишь разницей, что экс-президент сделал это формально, почти наверняка переоформив активы на «фунтов». Ахметов же может себе позволить пожертвовать такой мелочью, как 4 тысячи занятых в его медиапроектах журналистов.

Теперь ждем, когда свой ход сделают другие потенциальные украинские олигархи, которые не захотят оказаться в таком качестве официально. Речь идет об одной крупной украинской медиагруппе StarLightMedia – принадлежащей зятю второго президента Кучмы миллиардеру Виктору Пинчуку.

Ну и самая интересная часть истории – как будет оформлено расставание с «Плюсами» Игоря Коломойского. Он-то хоть и передал часть акций миноритариям, а по совместительству журналистам и менеджерам канала, однако основными акционерами по прежнему являются сам Игорь Валерьевич и – через кипрский оффшор – супруга опального политика Виктора Медведчука Оксана Марченко на паях с бизнесменом Игорем Суркисом.

Что же касается украинской медийки, то, если Пинчук последует примеру Ахметова, то, похоже, Незалежная – на пороге крутых изменений, когда основным собственником крупнейших СМИ прямо или косвенно станет государство. Такого на Украине и правда еще не было.