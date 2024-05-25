До последнего украинца или скрытая капитуляция? В Киеве гадают о вариантах окончания войны

Игорь Шкапа.  
25.05.2024 14:35
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Есть три сценария исхода военного конфликта на Украине, два из которых не сулят Киеву ничего хорошего.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в антироссийском пропагандистском издании «Новое время» пишет директор военных программ киевского Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

Есть три сценария исхода военного конфликта на Украине, два из которых не сулят Киеву...

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«Победа Украины: успешное контрнаступление ВСУ с использованием необходимой для этого западной помощи и восстановление границ по состоянию на 1991 год; заключение юридически обязующего документа с определением условий демаркации границ, обязательств России по возвращению пленных, репараций за причиненный ущерб, механизмов верификации соблюдения соглашения и ответственности за его нарушение», – описывает первый и наиболее предпочтительный для Украины вариант Сунгуровский.

Он оговаривается, что «это не является полным поражением России», но «вместе с санкционным истощением экономики может стать триггером следующего административно-территориального переформатирования империи».

Второй сценарий – переход к затяжной войне на фоне на фоне «капельного» режима предоставления западной помощи Украине, достаточной для того, чтобы «не дать ей проиграть».

«Такое состояние может продолжаться еще 2−4 года — до полного истощения одной из сторон и чрезмерной усталости ее партнеров», – отмечает автор.

Следующий вариант – заморозка конфликта по линии фронта и принуждение Украины к мирным переговорам.

«Понятно, что Украину устраивает только первый сценарий, потому что второй — это «война до последнего украинца», а третий — скрытая капитуляция. Подобное, но с другой аргументацией можно сказать и о наших западных партнерах. Первый сценарий — это исчезновение с радаров международной безопасности экзистенциальной российской угрозы (правда, с появлением временных вызовов распространения ядерного оружия и дестабилизации ситуации на пространстве бывшей империи).

Второй грозит длительной чрезмерной нагрузкой на их бюджеты и экономики в условиях приближающегося глобального экономического кризиса. Третий грозит «вставанием России с колен», наращиванием ее военного потенциала, усилением агрессивной политики в отношении Запада», – опасается Сунгуровский.

Он призывает, чтобы на переговорах, «над местами, где будут сидеть представители России, большими буквами на всех языках были написаны слова из романа Александра Солженицына Архипелаг ГУЛАГ: «Не верь, не бойся, не проси».

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