«До пяти лет» – Бортник о боевых действиях на Украине

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Война на Украине будет идти еще три-четыре года. Это связано с маховиком, запущенным в военной промышленности – как стран Запада, так и России.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С точки зрения экономической, если посчитать интересы военно-промышленного комплекса, ресурсы Запада и России, война еще будет идти три-четыре года. Для этого запущены машины ВПК, сделаны государственные ассигнования, и пока эта машина не прокрутится полностью, этот ресурс не используют, с точки зрения экономической, – она только раскочегаривается, причем, на Западе и в России тоже, одновременно», – отметил он.

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«Она только набирает обороты, она далека еще от пика. Пика эта машина достигнет через два года, потом будет бюджетный процесс в два года – ну, три-четыре года минимум, может быть, пять – это экономическая целесообразность. Политическая целесообразность, как минимум, до конца американских выборов и прихода новой администрации, 2025 год», – заключил Бортник.