«До распада России остался год, если не помешает Запад» – генерал СБУ

Только распад России на мелкие государства и её демократизация полностью удовлетворят киевский режим.

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть за 10 месяцев, как изменилась риторика, и что изменилось на театре боевых действий, не думаю, что эта война может продлиться дальше, чем ещё год. Просто не верится, что в таком состоянии, в котором сейчас находится экономика России, состояние населения, согласно опросам, которые там проводятся, на этом основании можно говорить, что они могут продержаться до конца осени, не дольше», – сказал генерал СБУ.

«Я надеюсь и на ВСУ, и на партнёров, что мы сможем переломить ситуацию до лета, до осени следующего года и действительно можем начать переговоры про какие-то моменты завершения этого конфликта в плане окончательного вывода войск с нашей территории и последующих переговоров, как мы будем жить дальше.

Это не остановит будущей угрозы, потому что без уничтожения России в том состоянии, в котором она сейчас есть, угроза для Украины будет существовать всегда. Только распад России на какие-то мелкие государства, только изменение её состояния с имперского на более или менее демократическое может нам позволить в исторической перспективе чувствовать себя более или менее спокойно.

Но имеем то, что имеем. Не все в западном мире готовы к распаду России, поэтому будем надеяться хотя бы на то, что мы освободим свою территорию, и будем думать, как жить дальше с этим неадекватным соседом», – резюмировал Ягун.