«До сегодняшнего дня!» – киевский историк обвинил Великую Отечественную войну в расползании алкоголизма по всей Украине

15.10.2020, Киев, Вадим Москаленко

В высоком уровне алкоголизма на Украине якобы виновата Великая Отечественная война и СССР, которые «заразили» народ склонностью к алкогольной зависимости на многие поколения вперёд.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заведующий отделом истории Украины периода Второй мировой войны Института истории НАНУ, «доцент исторических наук» Александр Лысенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Массовый алкоголизм, причём до сегодняшнего дня, связан с войной. Он передавался от родителей к детям. Моё поколение тоже, я в этом абсолютно уверен, инфицировано этой склонностью к алкогольной зависимости. Как и к никотиновой, кстати.

Я бы прямую зависимость не вводил, такую жестокую. Все эти военные годы – страна, с одной стороны, хотела на этом заработать, а с другой стороны, с помощью алкогольной инженерии страна регулировала сопротивление общественной мысли, или, наоборот, пассивности населения», – утверждает украинский «историк».